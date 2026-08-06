内地据报对港保单「分红收益」征税20% 消息指北京等地拟立案 暂未见要求全面补税｜跨境监管

内媒《财新》早前报道指中国税务机关已开始对境外保单收益征收个人所得税20%，堵塞长期存在的监管漏洞，消息触发金融股大幅波动，其中友邦（1299）今早曾跌逾9%，低见70.6元，中午报70.95元，续跌8.75%；保诚（2378）跌5.8%；宏利（945）跌2.5%。此外，大型银行股汇控（005）亦跌2.3%；渣打（2888）则跌1.5%。

有保险业界消息人士向《星岛头条》指出，有关内媒《财新》的报道属实，而且在北京、杭州等地已准备立案，对于香港保单的「分红收益」及「预缴保费利息」按20%征收个人所得税，惟目前仍属地方个案执行阶段，尚未见全国统一的正式法规或国家税务总局明确文件，亦未见要求已生效保单强制退保或全面补税，同时境内分红险目前实务上多数仍暂不征税。

有保险业界消息人士向《星岛头条》指出，有关内媒《财新》的报道属实，而且在北京、杭州等地已准备立案，对于香港保单的「分红收益」及「预缴保费利息」按20%征收个人所得税，惟目前仍属地方个案执行阶段。

不过，消息指目前法理上确实存在争议空间，例如《个人所得税法实施条例》定义「利息、股息、红利所得」是指个人拥有债权、股权等而取得的所得，而保单分红来自保险合同的盈余分配，投保人与保险公司之间是合同关系，并非持有股权或债权。此外，官方部门在过往历史上对分红是否属「已取得收益」亦曾有不同共识。

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阮子曦：关注征税范围会否扩大

华富建业证券投资策略联席总监阮子曦接受《星岛头条》访问时表示，是次征税消息至今未获官方证实，但由内地权威媒体《财新》报道，市场自然较为重视。他认为，若按影响程度排位，银行股所受冲击不及正宗保险股，「汇控（0005）、渣打（2888）不只是依赖保险业务，还有其他板块可以分散风险。」他续指，友邦（1299）、保诚（2378）等保险股高度依赖内地访客赴港购买保单，征税消息势必影响相关需求，「要看看接下来的新业务价值及订单数字会跌多少。」他观察到，近轮港股反弹中，保险股反弹力度已较其他股份弱。

阮子曦认为，内地未来或朝全方位征税方向发展，境外保单并非完全失去优势。

对于征税会否大幅削弱香港保险产品相对内地产品的竞争力，阮子曦认为，内地未来或朝全方位征税方向发展，境外保单并非完全失去优势。但他提醒，市场更值得关注的是征税范围会否扩大，「会否买股票也收税，其实大家已经传了很久。如果做得比较全面，不止保险，所有香港投资产品都会减少吸引力。」他补充，今天是保险股受压，但市场已在反映未来买楼、股票、债券都可能面对同样问题。

谈及后续会否推出更严厉措施，他认为，现时系统开始比较容易追踪到境外保单，但若扩展至地产等其他投资类别，「条件未必那么成熟」，例如内地居民透过新加坡银行付款在香港买楼，现阶段追踪难度较高。股票方面，他指暂时未听闻资本增值税相关消息，但收息后会否需要缴税则值得留意。

对于现阶段投资部署，阮子曦建议投资者暂时观望，「毋须急于入市，先看一会。」他直言保险股属「风眼」，「应该让它跌一轮，待走势回稳。」至于汇控、渣打等银行股，由于业务多元化，「反而可能会有个低位给大家捞底」，但现阶段仍属言之尚早。

伍礼贤：大型银行影响相对有限

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，目前相关消息及具体落实方式仍未确实，实际影响亦会因公司而异。其中，友邦及保诚等保险公司的业绩增长主要由本地保险业务带动，而相关业务有相当部分来自赴港投保的内地旅客，若落实加征相关税项，或会削弱内地旅客来港投保的意欲，进而影响保险公司的业绩增长。

至于大型银行股，虽然保险亦是其业务之一，但近年增长动力主要来自财富管理及证券佣金收入，表现更多取决于环球股市蓬勃程度，因此所受影响料相对有限。但他预期，保险股短期可能继续受压，投资者宜待相关消息及政策细节明朗后再作部署。

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，目前相关消息及具体落实方式仍未确实，实际影响亦会因公司而异。

花旗：零星案例非近期监管动态

另一方面，花旗指出，财新报道所指并不意味当局在国务院第837号令（即《国务院关于对外投资的规定》）出台后边际收紧，也不是其直接延续。该行认为，报道提到的零星案例并非近期监管动态，其中很多实际上发生在2025年。从报道来看，亦没有证据表明中央出台了自上而下、协调一致的命令系统性地对内地居民持有的香港保险征税。

该行续指，这是因为共同申报准则（ CRS ）实施后，地方税务机关获得了更多境外信息，因此一些开始独立利用这些数据对境外保险的红利及利息收入进行征税。不过，依据《个人所得税法》对「利息、股息、红利所得」对境外保险红利征税的做法实际上存在较大的法律解释空间，也具有较强争议。因此，这种监管解释上的不确定性仍将持续成为笼罩香港保险业的一项长期风险因素，但在国家尚未出台统一规定、明确境外保险保单红利税务处理方式之前，地方税务机关仍可能依据各自的理解进行征税，而媒体报道类似案例都可能难免引发暂时性的市场恐慌。

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非「大额保单」才被征税

此外，据财新引述保险行业资深人士指出，目前被征税的案例并没有明确的标准，并非市场一般认为的「大额保单」才被征税，可能取决于地方税务当局接触、处理数据的效率，而其中若保单退出、有退出收益，且当地税务局又有数据处理能力的就会征税。另一名香港保险行业资深人士亦指，内地税务居民购买港险的收益在2025年已有被征税情况，据其了解，有内地居民购买香港分红险，采用了预缴模式，产生近万美元预缴利息收益，2025年被征缴了近2,000美元个税税金。另据多方了解，有来自杭州、北京的居民涉境外保险分红收益被当地税局征缴个税，其中有人所涉保单的金额较大。

CRS常态化 征管空白逐步填补

安理律师事务所税务业务合伙人叶永青则解释称，中国税收居民需就全球所得纳税，理论上境外保单分红属于应税所得；此前因信息不透明、征管难度大，随著CRS信息交换常态化，税务机关已可完整获取境外保单的分红、现金价值数据，征管空白正在逐步填补，「当然目前的实际情况是，多数人基于境内的类比没有申报，未来这部分的申报和纳税要求会逐步明确，至于具体执行口径，是实际分配、收益计提，或是现金价值计算，还有待观察」。