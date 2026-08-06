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内地据报对境外保单收益征税 友邦曾跌逾9% 分析：大型银行影响相对有限

股市
更新时间：10:36 2026-08-06 HKT
发布时间：10:36 2026-08-06 HKT

内媒《财新》早前报道指中国税务机关已开始对境外保单收益征收个人所得税20%，堵塞长期存在的监管漏洞，消息触发金融股大幅波动，其中友邦（1299）今早曾跌逾9%，低见70.6元，暂报71.55元，续跌约8%；保诚（2378）暂跌逾5%；宏利（945）跌逾2%。此外，大型银行股汇控（005）亦跌2.1%；渣打（2888）则跌逾1%。

相关文章：内地传对境外保单收益征税20% 汇控伦敦股价泻7% 保诚曾挫12%

忧削弱内地客投保意欲

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，目前相关消息及具体落实方式仍未确实，实际影响亦会因公司而异。其中，友邦及保诚等保险公司的业绩增长主要由本地保险业务带动，而相关业务有相当部分来自赴港投保的内地旅客，若落实加征相关税项，或会削弱内地旅客来港投保的意欲，进而影响保险公司的业绩增长。

至于大型银行股，虽然保险亦是其业务之一，但近年增长动力主要来自财富管理及证券佣金收入，表现更多取决于环球股市蓬勃程度，因此所受影响料相对有限。

但他预期，保险股短期可能继续受压，投资者宜待相关消息及政策细节明朗后再作部署。

相关文章：宏利金融次季核心盈利升12% 派息0.485加元 港澳业务主要业绩均录双位增长

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