宏利金融次季核心盈利升12% 派息0.485加元 港澳业务主要业绩均录双位增长

宏利金融（845）宣布截至6月底第二季业绩，核心盈利录19.23亿（加元，下同），按年增长12%；归属于股东的净收入录21.1亿，按年增17%；核心EPS4为1.09元，按年升16%；EPS为1.2元，按年升22%；中期股息派发0.485元。

整体新造业务价值升10%

集团表示，3项保险新造业务指标均录得双位数增幅，其中年度化保费等值（APE）销售额上升21%，新造业务CSM上升16%，新造业务价值亦上升10%。此外，全球财富与资产管理业务录得4亿元净流入，而去年第二季则录得9亿加元净流入。

亚洲保险业务方面，宏利香港及澳门于第二季在多项主要业绩指标上均录得强劲增长。期内，核心盈利录27亿港元，按年增长31%；APE销售额录55亿港元，按年增长37%；新造业务价值录21亿港元，按年增长12%；新造业务CSM录18亿港元，按年增长13%。

亚洲核心盈利增长21%

宏利总裁兼首席执行官韦宁顿（Phil Witherington）指出，亚洲核心盈利增长21%，3项新造业务指标亦同步录得双位数升幅；全球财富与资产管理业务的利润率扩阔，并录得净流入，当中新近收购的CQS及Comvest业务均录得强劲贡献。

宏利首席财务官Colin Simpson亦指，集团CSM余额按年增长20%，反映新造业务增长强劲，并进一步巩固未来的盈利能力；本季度亦实现经营杠杆效益，开支效益比率为44.5%。他续指，在资本部署上保持审慎，上半年通过股息及股份回购向股东返还26亿加元；核心ROE为16.3%，较2025年第二季上升130个基点，彰显高增长业务的实力。