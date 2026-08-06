恒指低开248点 友邦泻逾6% 黄金股逆市受捧 Minimax等3股获纳北水｜港股开市

美国公布俗称「小非农」的ADP数据显示，7月私人企业就业职位增加4.4万，远低于市场预期的7万个，并且是近6个月以来最低增长；加上市场憧憬中东和谈突破，有报道指美伊外交谈判正探讨一项重大方案，美方或向德黑兰作出冲突至今最大让步，允许伊朗对通过霍尔木兹海峡进出波斯湾的船只拥有某种形式的控制权，国际油价持续回落，令美国联储局加息预期降温。

金价一度突破4300美元

美股三大指数周三个别发展，其中道指收市升263点或0.49%，报54349点；标指跌12点或0.17%，报7723点；纳指跌221点或0.83%。至于反映中概股走势的金龙指数，亦跌1.09%至6552点。不过，现货金价向上，昨日急升逾4%后，今早更一度突破4300美元关口，暂升约0.85%，报约4,282美元。

亚太区股市方面，日经225指数早段曾跌1.9%至65033点；韩股更曾跌4.7%至6285点，焦点存储股向下，SK海力士（韩:000660）及三星电子（韩:005930）分别暂跌逾9%及5.8%。

内地据报对境外保单收益征税

港股方面，恒指今早低开248点，报25667点。内地据报已开始对境外保单收益征收个人所得税20%，消息触发金融股大幅波动，汇控（005）开市跌1.5%；友邦（1299）大跌6.3%；保诚（2378）跌3.25%；宏利（945）跌0.11%；渣打（2888）亦跌1.6%。

黄金相关股逆市受捧，紫金（2899）升5%；同系紫金黄金国际（2259）升7.75%；赤峰黄金（6693）更升逾9%；灵宝黄金（3330）升8.26%；山东黄金（1787）亦升7.83%。

重磅科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌1.2%；腾讯（700）跌0.2%，美团（3690）跌0.11%；京东（9618）跌1.5%；小米（1810）无起跌。

Minimax、立讯及三环获纳北水

个股消息中，沪港通下港股通标的名单发生调整，调入Minimax（100）、立讯精密（2475）及三环集团（6951），上述3股开市分别升5.5%、跌1.9%及跌2.25%。

段永平减持泡泡玛特

至于有「中国巴菲特」之称的知名投资人段永平管理的H&H International Investment于7月30日减持泡泡玛特（9992），而段永平上月才在社交媒体扬言10年内不沽出该股份。泡泡玛特开市报156元，跌3.35%。

中际旭创获高盛增持

此外，中际旭创（3308）获高盛以每股均价946.4902元增持约324万股，好仓比例由5.95%升至11.90%；该股开市报1095元，跌1.9％。

北水动向方面，昨日净卖出港股13.98亿元，中芯国际（981）、华虹宏力（1347）及建滔积层板（1888）分别获净买入11.52亿元、9.9亿元及8.81亿元；而盈富基金（2800）、腾讯（700）及中海油（883）分别遭净卖出20.31亿元、8.44亿元及6.17亿元。

