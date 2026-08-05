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美股再创新高 道指抽升逾600点 SpaceX绩后挫一成

股市
更新时间：22:10 2026-08-05 HKT
发布时间：21:39 2026-08-05 HKT

美股投资者乐观情绪持续，憧憬霍尔木兹海峡重新开放，以及多家企业盈利强劲，道指及标指连续两日再创新高。

道指报54744点，升659点；标指报7793点，升57点；纳指报26739点，升155点或0.6%。港股夜期波动，报25813点，低水103点。

迪士尼升半成 带动道指

道指成分股迪士尼（DIS）一度大升5%，该集团季绩胜预期，经营利润创新高。至于礼来（LLY）亦升逾6%，业绩同样胜预期，并上调全年指引。

市场资讯商FactSet数据显示，标指成分股公司中，目前为止有逾84%的业绩超出预期。

Nvidia涨4%

明星股个别发展，Nvidia（NVDA）升逾4%，Meta（META）升1%；但SpaceX（SPCX）绩后大跌10%。

专家：股市估值过高已大幅消化

Truist Advisory Services投资总监兼首席市场策略师Keith Lerner表示，虽然市场走势可能会有更多波折，但种种迹象仍然可对牛市保持信心。他又指，企业盈利仍然是市场的「指路明灯」，目前经济持续展现韧性，市场参与度有所扩大，且估值过高的情况已大幅消化。
 

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