百济神州中期经调整净利润增1.1倍 百悦泽在美畅销 上调全年指引

受惠于血液肿瘤业务持续强劲，百济神州（6160）上半年经调整利润录得8.2亿美元，按年增长111%；净利润4.64亿美元，按年增长逾3.8倍；收入逾32亿美元，按年增长逾32%。

单计第二季度，经调整净利润约4.44亿美元，按年增长76%；收入约17亿美元，按年增长29%。

百悦泽美国市场销售额增31% 全球达12亿美元

核心产品百悦泽（泽布替尼）第二季度全球销售额为12亿美元，按年增长31%。其中，美国市场销售额为8.93亿美元，按年增长31%，持续巩固其在BTK抑制剂市场的领导地位。

另一款核心产品百泽安（替雷利珠单抗）第二季度全球销售额为2.29亿美元，按年增长18%。安进公司授权许可产品期内全球销售额为1.57亿美元，按年增长25%。

上调全年收入指引至66至68亿美元

百济神州上调2026年全年总收入指引至66亿至68亿美元；经营利润指引为10亿至11亿美元，经调整经营利润指引为17亿至18亿美元。预期毛利率维持于80%区间的高位，经营费用则增至介乎48亿至50亿美元。

