段永平减持泡泡玛特至5.55% 曾称10年内不会卖 解释指因期权履约

有「中国巴菲特」之称的知名投资人段永平管理的H&H International Investment于7月30日减持泡泡玛特（9992），而段永平上月才在社交媒体扬言10年内不沽出该股份。泡泡玛特收报161.4元，升0.75%。

据港交所权益披露资料显示，段永平的H&H International Investment于上周四减持泡泡玛特约2793.28万股，交易完成后，段永平在泡泡玛特的持股由7.65%降至5.55%，下降2.1个百分点，持有股数约7393万股，以今日收市价计算，市值约119.32亿元。

泡泡玛特：持股比例下降非市场直接抛售

段永平回应称，「就是put expired，部分被call走了」，意指其采用卖出认沽期权（Short Put）的合约，因到期被行使。泡泡玛特亦对内媒表示，段永平的持股比例下降并非二级市场直接抛售减持，而是期权合约履约，按交易约定交付对应股份。

段永平的在泡泡玛特的投资「快上快落」，其在5月将中国神华（1088）全部换仓为泡泡玛特，正式建仓；7月初再度增持1059万股，持股比例升至7.65%。段永平7月中下旬曾被网民问及会否「减点泡泡玛特仓位去买马斯克的SpaceX」，他回应称，自己才刚开始买泡泡玛特，「我猜10年内大概率是不会卖的」。当日泡泡玛特收盘价报162元，市值约2157亿元。