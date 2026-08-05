国泰指继续用燃油附加费及对冲应对油价高企 票价仍视乎供求 第三季需求续强劲

国泰（293）上半年纯利按年大增71%，期内因应中东局势多次上调燃油附加费。国泰行政总裁林绍波表示，燃油附加费及燃油对冲只能抵销第二季燃油成本升幅的一半，目前将继续沿用该策略减轻成本。国泰顾客及商务总裁刘凯诗表示，票价水平取决于供求情况，而今年以来，至少至第三季的出行需求仍然强劲。

沿用每两周检视燃油附加费

林绍波指出，航空燃油价格在4、5月期间曾超过每桶200美元，而6至8月期间回落后，仍在125美元至150美元徘徊，预计下半年表现继续高企及波动，该集团会对中东局势保持警惕，并继续调整燃油附加费，「过去几个月有加、都有减，会随著市场波动去调整。」刘凯诗补充，该集团每两星期检视一次燃油附加费的做法合适，将沿用有关做法。

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中东局势带动转机客选香港

对于票价走势，刘凯诗指出，上半年的票价受到旅游需求仍然强劲带动，部分亦受惠转机客从中东转移至香港，而目前暑期强劲的预订量，亦已延续至第三季，将因应市场供求制定票价，以保持竞争力。

国泰行政总裁林绍波（左二）表示，燃油附加费及燃油对冲只能抵销第二季燃油成本升幅的一半，目前将继续沿用该策略减轻成本。

无意削减客货运力

对于中东局势影响航班部署，林绍波强调，即使在应对油价高企之下，仍会保持客运及货运运力，下半年亦未有计划减少客运运力。刘凯诗亦称，中东部分航点因应战事暂停，有关机队已即时调配至加开的欧洲航班，而今年国泰集团整体运力预计增加10%，会继续因应情况调配机队网络。

上半年国泰燃油对冲录得盈利8.8亿元，财务总裁沈碧嘉指出，该集团按照一贯策略，未来12个月的对冲覆盖率约30至35%，目前行之有效，并指出虽然对冲的资产是布兰特原油，而非飞机使用的航空燃油，但目前无意改变对冲政策。

有信心快运扭亏为盈

香港快运上半年亏损大幅收窄86%，身兼快运主席的林绍波指出，快运业绩已重回正轨，有信心可扭亏为盈，对下半年审慎乐观。他指出，香港快运在下半年的需求健康，而近年已扩大航点，从集中日本航线扩至内地及东南亚航点，亦扩大销售网络至大湾区与东南亚。他指出，香港快运会持续发掘新航点，并因应表现灵活取消及转换新航线，务求建立出长远营运的目的地。

货运方面，刘凯诗表示，目前AI相关货物需求仍然强劲，至少延续至第三季，「一些半导体部件从东北亚转到东南亚加工『走几转』，最终转到北美，带动区内及国际货运流动。」

承诺1500亿元重大投资 有信心长远回报可观

另外，国泰已承诺作出1500亿元投资，未来10年在市场条件许可下，计划接收150架新飞机，并将网络扩展至150个航点。林绍波指出，有关重大投资将支持香港航空枢纽发展，而过去几年业绩稳健，有足够资源投资未来，并非常看好香港航空业前景，有信心未来带来可观回报。