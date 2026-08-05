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演语科技传来港IPO 现有股东包括蚂蚁集团及红杉中国

股市
更新时间：15:39 2026-08-05 HKT
发布时间：15:39 2026-08-05 HKT

彭博引述知情人士道，研发AI设计智能体（AI design agent）Lovart的中国初创公司演语科技（Evoken）正考虑来港进行首次公开招股（IPO）。

估值达30亿美元

报道指，该公司正与顾问就潜在的股份销售进行初步讨论，目前讨论仍处于初步阶段，尚未就IPO作出最终决定。消息人士指，演语科技正接近完成一轮新融资，该笔交易将使这家初创公司的估值达到30亿美元。

演语科技今年6月曾表示在B+轮融资中筹集了近3亿美元，投后估值超过20亿美元。投资方包括启明创投（Granite Asia）、顺为资本（Shunwei Capital），以及蚂蚁集团和红杉中国（HSG）等现有股东。这家成立仅三年的公司同时也开发视频生成工具「LibTV（哩布视频）」，该公司表示，截至今年5月，其年度经常性收入（ARR）已突破3亿美元。

创始人曾任字节跳动

与AI智能体公司Manus类似，Lovart并非自主研发底层基础模型，而是依赖OpenAI的GPT、Google的Gemini等第三方产品，它主要为创意工作者和插画师构建易于使用的工具，正挑战Canvas和Adobe Creative Cloud等传统设计软件。公司创始人陈冕生（Melvin Chen）曾是字节跳动最年轻的产品负责人，曾负责其热门视频剪辑应用剪映CapCut的全球变现业务。
 

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