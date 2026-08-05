大酒店上半年扭亏为盈 不派中期息 受惠大中华及美国酒店业务转强

半岛酒店母企大酒店（045）公布6月底止上半年业绩，纯利2300万元，基本亏损则收窄至1700万元，去年同期则蚀2.89亿元；收入按年增长近20%至近39.3亿元，不派中期息。集团表示，上半年扭亏为盈主要受惠于大中华地区及美国的酒店业务表现转强，欧洲两间新酒店营运表现提升，以及审慎的定价策略和严格控制成本。

酒店分部收入按年增加10%

大酒店指，酒店分部是集团上半年业绩改善的主要动力，各主要指标均较去年同期大幅改善，酒店分部收入按年增加10%至31.16亿元，旗下大中华地区半岛酒店上半年平均可出租客房收入升29%，欧洲及美国分别升11%及16%。

大酒店指，期内商用物业收入升7%至近4.9亿元；山顶缆车、零售及其他服务收入升2%至近3.5亿元。集团表示，住宅物业出租率维持于97%的高水平，而商场业务则受惠于奢华品牌客流回升及租户需求增加；香港办公室租务市场仍然充满挑战，继续审慎管理此部分的物业组合。

董事局批准香港及东京半岛酒店翻新

展望未来，集团指，酒店需求持续向好，将继续致力争取优质客源，提升营运效率，相信明确的策略方针有助灵活应对地缘政局不稳、汇率波动等挑战，又指董事局已批准香港及东京半岛酒店翻新工程，预算总投资额约21亿元。