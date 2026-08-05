国泰中期多赚71% 受惠客货运量齐增长 燃油附加费减轻成本 未来10年航点增至150个

国泰（293）中期纯利62.43亿元，按年增长71%。中期息每股0.26元，增加30%。国泰指出，中东局势导致航空燃油成本由第一季至第二季几乎增加一倍，期内推出了措施试图减轻部分增加的成本，包括调整客运及货运燃油附加费。

年内燃油价格续高企

国泰主席白德利表示，虽然航空燃油价格已从第二季的高位回落，但由于中东紧张局势加剧，近期价格再度回升，预期高企的燃油价格所带来的影响将于年内余下时间持续。

下半年审慎乐观 维持全年客运运力目标

他指出，对今年余下时间保持审慎乐观，惟须视乎中东局势发展及其他宏观经济因素而定，仍有望达成2026年集团客运运力增长约10%目标，而踏入第三季度的夏季旅游需求依然强健。货运方面，他指出，对即将到来的旺季保持审慎乐观，并计划因应预期的需求激增而增加主干航线的货机服务，同时透过华民航空营运的额外服务扩充货运运力。

10年内料接收150架飞机

白德利又指，展望未来10年，在市场条件许可下，其目标是为机队加入150架新飞机，并将网络扩展至150个航点，借此将提供更多运力以支持其增长计划，并有助加强香港枢纽的网络连系。他又指，继续为国泰的未来作出重要投资，且已承诺投资约1500亿元于其机队、客舱及贵宾室产品， 以及数码创新，该项投资反映其致力推动业务的长远增长。

国泰航空票价水平增9% 快运升26%

期内国泰集团收益680.61亿元，增加25.3%，主要来自整体运载了更多乘客及货物，并营运了更多航班，期内客运量上升15.3%及收益率上升9.4%。国泰燃油成本净额232.24亿元，大增58.5%，当中录得对冲盈利8.78亿元，抵销部分燃油开支。

反映票价变动的国泰航空乘客收益率，期内录得66.1仙，按年增加9.45%；廉航公司香港快运乘客收益率为54.3仙，增加25.7%。

国泰航空收益为620.49亿元，增加24.8%，当中客运收益432亿元，多24.8%；而国泰货运收入138亿元，增加23.9%。国泰指，核心的旅游需求持续强健带动收益增加，加上第二季中东局势促使旅客转用其他枢纽，令途经香港的过境客运量增加；而货运运力的需求持续殷切，尤其是网络内的主要航线。数据中心行业及人工智能热潮，带动相关高价值科技产品的运载需求。

快运亏损大幅收窄86%

香港快运上半年收入41.39亿元，增加37.8%，其亏损为7300万元，按年大幅收窄86%。国泰指，快运财务表现大幅改善，正迈向业绩转亏为盈之路，然而其表现受到第二季航空燃油价格大幅上涨所影响。