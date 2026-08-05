静极思动绩优股｜唐牛午市攻略
更新时间：12:30 2026-08-05 HKT
发布时间：12:30 2026-08-05 HKT
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本栏爱股之一五谷磨房（1837）半日抢高近半成，收报1.62元。点解突然起动？相信和即将公布中期业绩有关。集团去年全年收入增长22.6%，达25.3亿元人民币，期内盈利增长逾四成至2.7亿元人民币。集团早在3月发布今年1至月的销售数字，实现销售额介乎6.6亿至6.7亿元人民币，按年增幅达五成，由此可见，即将公布的中期业绩值得期待。
事实上，控股股东天然资本亦连番增持股份，平均价介乎1.4395至1.6878元，最新持股升至42.76%，股价在7年高位依然积极出手，似乎信心十足。现价市盈率12倍，股息率逾4厘，以增长股来说绝对唔贵，且看业绩会否为股价注入新动力吧。
唐牛
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