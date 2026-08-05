据报美国拟禁中国光模块进口 中际旭创曾挫16% 回应称文件未出台暂不评论

据路透社报道，负责监管美国电讯行业的联邦通讯委员会（FCC）正在制定措施，禁止进口中国光收发模块。受消息影响，中际旭创（3308）今早曾挫16%，低见988元；最新跌幅收窄至近6%。据内媒引述该公司负责人指，已注意到相关市场信息，经核实，FCC尚未出台相关领域限制性文件。就禁令出台后的影响，因并未出台，暂时不予评述。

另外，A股相关公司新易盛亦分别回应，公司已关注到上述消息，相关影响公司会密切关注。目前这一消息还未有权威来源，如果确实达到讯息披露标准，公司会通过发布公告等其他方式进行回应。

天孚通信则称，相关消息对公司的影响主要体现在市场情绪上，具体影响多大，还得看市场传闻是不是真的。该公司相关人士指，公司是做光器件的，光模块是其下游客户。

光收发模块主要用于数据中心内部的高速光纤数据传输。路透报道指，美方希望今年内公布并实施禁令，以防中国企业通过相关设备窃取数据、植入恶意软件或干扰数据中心运作。这些数据中心部署着用于训练和运行AI模型的晶片。

