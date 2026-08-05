SpaceX上市首份业绩胜预期 盘后反跌近9% 马斯克扬言2030年收入破万亿

SpaceX公布上市后首份季度业绩，收入及经调整EBITDA均大幅超出市场预期，Starlink用户数量按年倍增，AI业务亏损亦较预期少。不过，公司单季资本开支高达184亿美元，并预计未来两季维持相若水平，令市场忧虑。SpaceX股价周二收市升9.4%，绩后曾升逾1%，其后掉头一度跌近9%。

收入增92%胜市场预期

业绩显示，SpaceX收入按年增长92%至78亿美元，高于市场预期的68.1亿。经调整EBITDA按年急升约192%至35亿美元，较市场预期约20亿美元高出75%。

公司每股亏损0.09美元，亏损幅度小于市场预期的每股0.23至0.26美元。季度净亏损约5.41亿美元，较去年同期约10亿美元收窄46%。

Starlink贡献主要盈利

业务表现方面，Starlink所属的连接业务仍是SpaceX最主要收入及盈利来源。季度收入按年增长近66%至42.9亿美元，高于市场预期的38.3亿美元；经营利润增长79%至16.6亿美元。

截至季末，Starlink用户数量按年倍增至1,200万户，季度新增170万户，创历来最佳单季吸客表现，每名用户平均收入维持约66美元。

公司同时披露，为美国政府提供军事及国家安全卫星服务的Starshield，已取得总值超过60亿美元的多年期政府合约。

航天业务仍蚀逾5亿美元

传统航天业务收入按年增加近29%至9.62亿美元，高于预期的8.35亿美元，但经营亏损扩大近47%至5.42亿美元。公司表示，过去90日已完成两次第三代星舰试飞，下一次星舰飞行将把首批V3版本Starlink卫星送入轨道。马斯克预计，V3卫星的性能将达V2版本的10倍，有助提升Starlink网络容量。

AI收入急增近2.5倍

AI业务收入按年急升约247%至25.6亿美元，超出市场预期的21.8亿美元；经营亏损按年收窄17.5%至12.6亿美元，较市场预期少逾47%。

AI算力业务第二季首次录得11亿美元EBITDA。财务总监Bret Johnsen表示，目前AI算力资本投资回报期少于一年。公司期内新增云端服务合约销售额达141亿美元，为后续收入提供了收入可见度。

未来两季资本开支维持高位

不过，AI仍是公司最大的资金投入方向。SpaceX第二季整体资本开支约184亿美元，与市场预期的185亿美元相若，当中158亿美元用于AI运算基础设施，远高于连接业务及航天业务分别涉及的13.7亿及11.7亿美元。Johnsen预计，第三及第四季资本开支将与第二季大致相若。

SpaceX目前算力容量已由首季的1吉瓦增至1.4吉瓦，预计年底超过2吉瓦，至2027年底可能增至5至10吉瓦。马斯克另表示，公司暂定目标是在明年底前，建成20吉瓦的电力及冷却基础设施，为后续GPU部署预留容量。

全面押注英伟达GPU

马斯克表示，SpaceX的AI服务将全面采用英伟达GPU及系统，预计明年可取得英伟达GPU总供应量中「相当大的份额」。公司计划在地面及太空部署Vera Rubin NVL72系统，首批针对相关运算平台优化的「Starmind」AI卫星预计明年发射。

模型方面，Grok 4.5于7月推出后，Token使用量增长两倍；Grok 4.6预计下周推出，Grok 4.7将于三至四周后发布，Grok 5则计划今年内面世。SpaceX亦确认，收购AI编程工具Cursor的交易即将完成。

拟挑战美国电讯三巨头

SpaceX亦计划透过Starlink Mobile进军流动通讯市场，明年开始发射使用EchoStar 65MHz频谱的V2流动通讯卫星，并建设配套地面网络。

SpaceX总裁兼营运总监Gwynne Shotwell表示，美国三大电讯商AT&T、Verizon及T-Mobile所处市场每年规模约6,000亿美元，预计Starlink可从三家公司手上「抢走大量客户」。

目标2030年收入达万亿美元

管理层预计，SpaceX年度经常性收入今年底前将至少达1,000亿美元。马斯克更把实现1万亿美元收入的目标由2031年提前至2030年，并称不排除最快于2029年达标。

