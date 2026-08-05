AMD料今季收入130亿美元逊最高预期 盘后股价挫9% 苏姿丰：数据中心收入明年料翻倍

超微半导体（AMD）最新的收入展望令市场失望，盘后股价大跌近9%。

AMD预期第三季收入将达到130亿美元（上下浮动 3 亿美元），据彭博汇编数据，即使分析师平均预期为125亿美元，但华尔街部分机构的预测远高于130亿美元。

长远可超越年收增长35%目标

在分析员电话会议上，行政总裁苏姿丰表示，公司预计其数据中心业务收入将在2027年实现「一倍以上」的增长。被问到如何实现以上目标，她指在不透露具体数字的情况下，该业务的最终增长率「很可能远超」100%。她又指，从长远来看，该公司有望超越先前设定的「年收入增长 35%」及「每股盈利（EPS）达 20 美元」的目标。

AMD上月推出了多款新产品，苏姿丰声称其性能将超越英伟达的产品，并预计到2030年，该市场规模将达到1.4万亿美元。

AMD第二财季收入增长50%，达115.36亿美元。扣除非经常性项目后的调整后每股盈利 1.66 美元，高于市场预期的收入113 亿美元及每股盈利1.62美元。分部业务方面，数据中心业务的销售额增长107%，达67亿美元，高于市场预期的66亿美元。个人电脑（PC）及游戏相关的销售额则增长6%至38亿美元。

关注AI基建业务能否跟上英伟达

Emarketer分析师Jacob Bourne指，AMD已经成功巩固了其仅次于英伟达，在AI加速器领域第二重要供应商的地位。但他同时指出，AMD能否在更广泛的AI基础设施市场中跟上英伟达的步伐，「AMD 正在从一家晶片挑战者，演变成一家 AI 基础设施的竞争对手。」

AMD季绩正值科技股业绩期的尾声，彭博报道指，早前多个晶片制造商的客户以及包括英特尔在内的竞争对手交出的强劲表现，均推高了市场对AMD的期望，因此即使公司交出不俗的业绩，其股价随后出现下挫的情况并不罕见。