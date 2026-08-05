AI内存股回升或抢走港股资金｜古天后

8月5日，部份时间有阳光，日间天气酷热，但局部地区有骤雨。重型机械巨头Caterpillar及大数据公司Palantir业绩理想，加上美伊局势有所缓和，国际油价显著急回，美股道指继周一刷出收市新高后，隔晚一度升超过1000，首次升越54000，与标指齐创即市及收市历史新高，标指首次升穿7700水平。美市收市，道指升907点或1.71%，报54085，连续两日创新高；标指升136点或1.79%，报7736；纳指急弹671点或2.59%，报26584。

Caterpillar季绩胜预期，纾缓市场对向数据中心销售发电设备前景担忧，股价一度劲升12.6%，收市升幅收窄至5.6%，为表现最好道指成份股。相反，Nike回落2.6%，为表现最差道指成份股；Palantir股价炒高29.5%。SpaceX周二收市后公布上市后首份业绩，业绩公布前股价弹高9.4%，不过盘后则跌逾7%。亚马逊创办人贝索斯申报减持1500万股，涉40.7亿美元，拖累股价逆市跌2.3%。苹果公司股价回升2%，英特尔、Sandisk抽高10.8%，SK海力士回升8.2%，高通、超微半导体(AMD)、美光升7%或以上。

城堡证券股市和股票衍生工具策略主管Scott Rubner表示，散户投机交易降温后，市场正从资金主导环境，回归到由盈利、企业需求及宏观背景为主环境，目前推动牛市因素仍稳固。该行数据显示，散户上周抛售美股为2022年以来单周最多，主要集中于科技股。美国10年期债息曾降7.3个基点，至4.611厘。美汇指数一度升0.16%至100.06，其后反复偏软；日圆回落0.5%至157.96兑每美元。

港股昨日先升后回，恒指高开81点，早段一度升至26187点高位，可惜无以为继，其后更一度考验250日线，低见25768，高位回落逾300点，但250日线见支持反弹，最终跌幅收窄至156点，收报25852，稳守于250日线之上，但成交额缩减至2578亿元，上升动力明显减弱。

好淡双方25700-26000水平角力

恒指昨日日线出现穿头破脚利淡形态，不过至夜期时段，夜期随美股显著上升而反弹，夜期重返25900水平之上，今早黑期亦稳守于25900水平之上，料今早大市略为高开，能否重上26000关企稳，再向上挑战26300/26500/26800阻力，抑或回踩下方支持25700/25500/25200，暂仍属未知数。不过目前恒指正处于由1月高位延伸至今之下降轨顶部，及由6月低位反弹至今之上升轨通道之交汇点，要再向上突破必要连续企稳26000收市超过三个交易日，相反向下展开调整，则要确认跌穿25700收市超过三个交易日，方有较明显方向。目前，好淡双方于25700-26000水平角力，但暂时反弹升势仍未结束，只处于高位整固。值得留意美股方面，AI相关股份再度回勇，如给引资金回流，可能再出现老登股回落，新科技股热炒状况，反而不利港股继续向上。

古天后