恒指高开38点 阿里腾讯推新AI模型齐造好 智谱新模型疑曝光飙近4% | 港股开市

美国财政部长贝森特表示，美伊预计在极短时间内重开霍尔木兹海峡。国际油价齐跌。纽约期油原油今早曾跌0.55%，报每桶75.35美元；布兰特原油亦下跌0.36%，报每桶76.53美元。油价回落缓解通胀担忧，并抑制市场对年内联储局升息超过一次的预期，市场风险情绪被点燃。

美股三大指数集体上升

美股三大指数全线造好，道指升907点或1.71%，收报54085点；标指升136点或1.79%，收报7736点，两者皆创下历史新高；纳指升671点或2.59%，收报26584点。

重磅科技股大多上涨，英伟达升2.56%；苹果升1.96%；Tesla升1.64%；Google升1.11%；微软升1.06%；Meta微跌0.39%；亚马逊逆市跌2.32%。

存储板块升势强劲，闪迪升10.84%，Rambus升9.04%，SK海力士升8.17%，美光科技升7.62%。

SpaceX收入升预期 惟盘后急挫

焦点股方面，SpaceX收市后公布首份业绩，收入增长92%，远胜市场预期，另外，AI业务亏损缩小幅度超出预期，惟AI相关资本支出超出预期。公司股价盘后跌7.47%，收报115.97美元。

港股方面，恒指高开38点，报25890点。科网股走势个别发展，其中阿里巴巴（9988）及腾讯（0700）双双发布全新人工智能（AI）模型，带动两只重磅股开市齐造好。

阿里巴巴开市升2.07%，该公司旗下千问图像生成模型Qwen-Image-3.0正式上线，向所有用户全部开放。在国际评测平台Arena.ai的最新榜单中，Qwen-Image-3.0位列国内第一。

腾讯亦升1.19%，该公司旗下混元8月4日正式发布新一代语音识别模型Hy ASR 3.0 preview。目前该模型已上线并对外提供API服务，可应用于多场景，包括智能客服、内容理解、语音搜索等。

其他科网股，小米（1810）升0.14%；京东（9618）跌0.39%；美团（3690）跌1.13%。

智谱（2513）下一代模型GLM-5.3疑似被提前曝光，加上国投证券国际看好其商业化爆发潜力，开市升3.96%。

北水动向方面，周二净卖出港股25.71亿港元。阿里巴巴（9988）、华虹宏力（1347）、中芯国际（981）分别获净买入15.49亿港元、11.83亿港元、10.62亿港元；美团（3690）、腾讯（700）分别遭净卖出12.27亿港元、7.23亿港元。

