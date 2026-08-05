恒指收升62点 洛钼升逾8% 紫金国际升一成 专家：二万六为短期阻力｜港股收市

中东局势缓和，美国科企业绩提振市场，美股道指和标指齐创新高，亚洲主要股市亦多数造好，惟港股周三全日好淡争持，恒指最终全日收报25915点，升62点，大市成交增至2780亿元，北水转流走13.98亿元，连续两日流入趋势断缆。

恒指高开38点后，掉头转跌，最多跌123点，触底后随即反弹，高见25973点，升121点，全日收报25915点，升62点。国指收报8603点，升29点；科指收报4933点，升47点。

重磅科网股走势不一， 阿里巴巴（9988）扬1.8%，收报128.1 元；腾讯（700）涨0.9%，收报492.2 元；美团（3690）下滑%，收报元；小米（1810）跌1.1%，收报27.64元；网易（9999）向下1.5%，收报202.6元。

有色金属股造好 老铺亦升6%

受惠美伊紧张局势降温，缓解全球通胀与加息压力，有色金属价格造好，相关股份集体上涨。洛阳钼业（3993）急升8.6%，收报18.47元，为表现最佳蓝筹股；五矿资源（1208）扬6.3%，收报9.06 元；黄金股中，中国黄金国际（2099）大升13.1%，收报205.4 元；老铺黄金（6181）升6.7%，收报340.2 元；紫金黄金国际（2259）大涨10.2%，收报129元。

爱芯元智急升18% MiniMax升10%

三星电子、SK海力士与美光科技全球三大记忆体晶片巨头据报已售罄2027年前已分配并售罄2027年全年的标准DRAM与HBM高带宽内存产能，AI需求依然强劲，晶片股和AI大模型股急升。爱芯元智（600）急升18.3%，收报14.89 元；兆易创新（3986）扬5.7%，收报486 元；壁仞科技（6082）走高12.9%，收报37.9元。AI模型股MiniMax（100）大升10.3%，收报253.8 元；智谱（2513）升3.1%，收报1041元

国际油价回落，纽油跌穿80美元至76美元；布油险守80美元关。「三桶油」沽压沉重，中海油(883)挫2.6%，收报22.96 元，为表现最差蓝筹股；中石油(857)跌1.6%，收报9.49 元；中石化(386)下滑0.5%，收报4.32 元。

汇丰绩后跌2.6%为最差蓝筹

个股方面，传美国拟禁止进口中国新款光模组，中国光模块巨头中际旭创 （3308）急挫5.2%，收报1116元；创科实业（669）今年上半年纯利和营业额均创新高，股价扬8.2%，收报143.8 元；汇丰控股（005）绩后逆市走低，收报162.1元，跌2.6%，为表现最差蓝筹股，兼一股拖累大市62点。

梁杰文：忧贸战再起拖累反弹气氛

宏高证券投资经理梁杰文表示，港股周三表现不及其他外围股市主要由于美国拟限制中国光模块进口的消息，令市场忧虑中美贸易战再起，影响港股反弹气氛。他续指，AI硬体类股票已经历两个月深度调整，近期资金开始逐步回流，但是美方或对中国AI行业的新制裁传闻又为港股带来不确定性，加上市场观望各大港股业绩，料港股接下来可能维持窄幅上落走势，恒指短期内阻力位是26000点。

——

1220：港股今早走势反复，恒指高开38点后一度急跌123点，其后跟随大市回稳，半日升28点或0.11%，报25881点，半日成交金额1,429亿元；科指升53点或1.09%，报4938点。



重磅科网股走势不一， 阿里巴巴（9988）半日升2.31%；腾讯（700）升1.27%；京东（9618）升0.46%；惟美团（3690）及小米（1810）偏软，分别微跌0.11%及0.29%。

洛阳钼业成表现最佳蓝筹

另一方面，铜业股集体造好。洛阳钼业（3993）半日升7.12%至18.21元，成为半日表现最佳蓝筹；五矿资源（1208）升6.4%；中国有色矿业（1258）亦升5.41%。

半导体板块走势强劲，消息面上，全球三大记忆体晶片巨头，包括三星电子、SK海力士与美光科技，据报已于2027年前售罄标准DRAM记忆体与HBM高频宽记忆体的产能。

相关股份受资金追捧，爱芯元智（0600）半日急升15.17%；傅里叶（3625）升8.5%；兆易创新（3986）及澜起科技（6809）则分别升8.18%及5.18%。

黄金板块全线造好

受美伊紧张局势有所缓和，加上国际油价显著回落影响，黄金板块相关股份集体上涨，中国黄金国际（2099）升10.79%；灵宝黄金（3330）升9.13%；紫金黄金国际（2259）升8.54%；老铺黄金（6181）升5.58%。

中信证券认为，当前黄金价格回撤幅度逼近历史极值，料每盎司4000美元附近大概率是本轮底部区域。

高盛上调收入预测 AI双雄齐升

AI应用概念股同样表现亮眼。其中MiniMax（100）半日升11.29%，据悉该公司最新开源模型H3推出后24小时内，已有超过100家国内外合作伙伴完成适配与整合；同属「AI双雄」的智谱（2513）亦升7.52%。

高盛发表最新报告，大幅上调中国大模型的收入预测，更预期至2030年，中国大模型的年度经常性收入（ARR）将攀升至1,250亿美元。

个股方面，创科实业（669）升6.62%至141.8元，该公司昨日公布中期业绩，上半年纯利增长17.5%至7.38%。

另外，受美国光模块禁令传闻影响，中际旭创 （3308）急挫5.18%至1116元。据内媒引述该公司负责人指，已注意到相关市场信息，经核实，FCC尚未出台相关领域限制性文件。就禁令出台后的影响，因并未出台，暂时不予评述。

汇丰（005）公布业绩后，跌2.16%至162.9元。

---

美国财政部长贝森特表示，美伊预计在极短时间内重开霍尔木兹海峡。国际油价齐跌。纽约期油原油今早曾跌0.55%，报每桶75.35美元；布兰特原油亦下跌0.36%，报每桶76.53美元。油价回落缓解通胀担忧，并抑制市场对年内联储局升息超过一次的预期，市场风险情绪被点燃。

美股三大指数集体上升

美股三大指数全线造好，道指升907点或1.71%，收报54085点；标指升136点或1.79%，收报7736点，两者皆创下历史新高；纳指升671点或2.59%，收报26584点。

重磅科技股大多上涨，英伟达升2.56%；苹果升1.96%；Tesla升1.64%；Google升1.11%；微软升1.06%；Meta微跌0.39%；亚马逊逆市跌2.32%。

存储板块升势强劲，闪迪升10.84%，Rambus升9.04%，SK海力士升8.17%，美光科技升7.62%。

SpaceX收入升预期 惟盘后急挫

焦点股方面，SpaceX收市后公布首份业绩，收入增长92%，远胜市场预期，另外，AI业务亏损缩小幅度超出预期，惟AI相关资本支出超出预期。公司股价盘后跌7.47%，收报115.97美元。

港股方面，恒指高开38点，报25890点。科网股走势个别发展，其中阿里巴巴（9988）及腾讯（0700）双双发布全新人工智能（AI）模型，带动两只重磅股开市齐造好。

阿里巴巴开市升2.07%，该公司旗下千问图像生成模型Qwen-Image-3.0正式上线，向所有用户全部开放。在国际评测平台Arena.ai的最新榜单中，Qwen-Image-3.0位列国内第一。

腾讯亦升1.19%，该公司旗下混元8月4日正式发布新一代语音识别模型Hy ASR 3.0 preview。目前该模型已上线并对外提供API服务，可应用于多场景，包括智能客服、内容理解、语音搜索等。

其他科网股，小米（1810）升0.14%；京东（9618）跌0.39%；美团（3690）跌1.13%。

智谱（2513）下一代模型GLM-5.3疑似被提前曝光，加上国投证券国际看好其商业化爆发潜力，开市升3.96%。

北水动向方面，周二净卖出港股25.71亿港元。阿里巴巴（9988）、华虹宏力（1347）、中芯国际（981）分别获净买入15.49亿港元、11.83亿港元、10.62亿港元；美团（3690）、腾讯（700）分别遭净卖出12.27亿港元、7.23亿港元。

