恒指半日微升28点 铜金及半导体板块造好 爱芯元智飙逾15%  | 港股午市

港股今早走势反复，恒指高开38点后一度急跌123点，其后跟随大市回稳，半日升28点或0.11%，报25881点，半日成交金额1,429亿元；科指升53点或1.09%，报4938点。



重磅科网股走势不一， 阿里巴巴（9988）半日升2.31%；腾讯（700）升1.27%；京东（9618）升0.46%；惟美团（3690）及小米（1810）偏软，分别微跌0.11%及0.29%。

洛阳钼业成表现最佳蓝筹

另一方面，铜业股集体造好。洛阳钼业（3993）半日升7.12%至18.21元，成为半日表现最佳蓝筹；五矿资源（1208）升6.4%；中国有色矿业（1258）亦升5.41%。

半导体板块走势强劲，消息面上，全球三大记忆体晶片巨头，包括三星电子、SK海力士与美光科技，据报已于2027年前售罄标准DRAM记忆体与HBM高频宽记忆体的产能。

相关股份受资金追捧，爱芯元智（0600）半日急升15.17%；傅里叶（3625）升8.5%；兆易创新（3986）及澜起科技（6809）则分别升8.18%及5.18%。

黄金板块全线造好

受美伊紧张局势有所缓和，加上国际油价显著回落影响，黄金板块相关股份集体上涨，中国黄金国际（2099）升10.79%；灵宝黄金（3330）升9.13%；紫金黄金国际（2259）升8.54%；老铺黄金（6181）升5.58%。

中信证券认为，当前黄金价格回撤幅度逼近历史极值，料每盎司4000美元附近大概率是本轮底部区域。

高盛上调收入预测 AI双雄齐升

AI应用概念股同样表现亮眼。其中MiniMax（100）半日升11.29%，据悉该公司最新开源模型H3推出后24小时内，已有超过100家国内外合作伙伴完成适配与整合；同属「AI双雄」的智谱（2513）亦升7.52%。

高盛发表最新报告，大幅上调中国大模型的收入预测，更预期至2030年，中国大模型的年度经常性收入（ARR）将攀升至1,250亿美元。

个股方面，创科实业（669）升6.62%至141.8元，该公司昨日公布中期业绩，上半年纯利增长17.5%至7.38%。

另外，受美国光模块禁令传闻影响，中际旭创 （3308）急挫5.18%至1116元。据内媒引述该公司负责人指，已注意到相关市场信息，经核实，FCC尚未出台相关领域限制性文件。就禁令出台后的影响，因并未出台，暂时不予评述。

汇丰（005）公布业绩后，跌2.16%至162.9元。

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美国财政部长贝森特表示，美伊预计在极短时间内重开霍尔木兹海峡。国际油价齐跌。纽约期油原油今早曾跌0.55%，报每桶75.35美元；布兰特原油亦下跌0.36%，报每桶76.53美元。油价回落缓解通胀担忧，并抑制市场对年内联储局升息超过一次的预期，市场风险情绪被点燃。

美股三大指数集体上升

美股三大指数全线造好，道指升907点或1.71%，收报54085点；标指升136点或1.79%，收报7736点，两者皆创下历史新高；纳指升671点或2.59%，收报26584点。

重磅科技股大多上涨，英伟达升2.56%；苹果升1.96%；Tesla升1.64%；Google升1.11%；微软升1.06%；Meta微跌0.39%；亚马逊逆市跌2.32%。

存储板块升势强劲，闪迪升10.84%，Rambus升9.04%，SK海力士升8.17%，美光科技升7.62%。

SpaceX收入升预期 惟盘后急挫

焦点股方面，SpaceX收市后公布首份业绩，收入增长92%，远胜市场预期，另外，AI业务亏损缩小幅度超出预期，惟AI相关资本支出超出预期。公司股价盘后跌7.47%，收报115.97美元。

港股方面，恒指高开38点，报25890点。科网股走势个别发展，其中阿里巴巴（9988）及腾讯（0700）双双发布全新人工智能（AI）模型，带动两只重磅股开市齐造好。

阿里巴巴开市升2.07%，该公司旗下千问图像生成模型Qwen-Image-3.0正式上线，向所有用户全部开放。在国际评测平台Arena.ai的最新榜单中，Qwen-Image-3.0位列国内第一。

腾讯亦升1.19%，该公司旗下混元8月4日正式发布新一代语音识别模型Hy ASR 3.0 preview。目前该模型已上线并对外提供API服务，可应用于多场景，包括智能客服、内容理解、语音搜索等。

其他科网股，小米（1810）升0.14%；京东（9618）跌0.39%；美团（3690）跌1.13%。

智谱（2513）下一代模型GLM-5.3疑似被提前曝光，加上国投证券国际看好其商业化爆发潜力，开市升3.96%。

北水动向方面，周二净卖出港股25.71亿港元。阿里巴巴（9988）、华虹宏力（1347）、中芯国际（981）分别获净买入15.49亿港元、11.83亿港元、10.62亿港元；美团（3690）、腾讯（700）分别遭净卖出12.27亿港元、7.23亿港元。

