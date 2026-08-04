美伊有望重启霍峡 道指劲升800点 与标指齐创新高 SpaceX绩前升6%

美伊有望重新开放霍尔木兹海峡，加上Caterpillar（CAT）、Palantir（PLTR）等焦点股份业绩胜预期，美股连日抽升。道指及标指创历史新高。

道指报53983点，劲升805点；标指报7647点，升47点；纳指报26233点，升320点或1.2%。港股夜期则报25791点，低水62点。

美国财长贝森特指，美伊或于周二或周三达成协议，开放霍尔木兹海峡，恢复商船的自由通行。油价继续受压，纽约期油报每桶77.53美元，跌3.5%。

市场关注SpaceX火箭技术进展

SpaceX（SPCX）绩前升6%，该集团收市后将公布上市后首份季绩，市场预期收入69.3亿美元，每股亏损0.26美元。美国银行高级航天与国防分析师Ron Epstein表示，将密切关注星舰（Starship）在火箭工程的进展，以及实现可重复使用性的发展方向。

Palantir绩优飙两成 Caterpillar领涨蓝筹

蓝筹股Caterpillar急涨逾11%，带动道指创新高。该集团上季收入达205亿美元，按年上升24%，经调整每股盈利达8.17美元，大增73%，皆好过市场预期。至于Palantir劲飙20%，其上季收入19.35亿美元，增长93%，经调整每股盈利0.41美元，远胜预期，并上调全年业绩指引。

专家：市场重现「动物本能」

盈透证券高级经济学家Jose Torres表示，市场踏入8月后的「动物本能」相当高涨，主要受到日前发布的最新制造业与服务业数据，以及企业业绩的盈利前景提振，改善投资回报的预期。