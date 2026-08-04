恒指公司称今年来逾60%主板股票下跌 恒指期内微升 反映港股基准地位

恒指公司发表指数快讯表示，恒指近57年来，一直是香港股票市场的旗舰指数， 历经不同市场周期，依然持续反映香港股市的整体表现。

恒指采用流通市值加权的方式编制指数，亦是全球主要股市基准所广泛采用的指数编制方式。恒指通过聚焦于大型及中型市值公司，同时对成份股权重设有上限，从而于市场代表性与可投资性之间取得平衡。

该公司指，港股目前的上升周期始于 2024 年，在本轮市场周期中，在逾2,000只主板上市股票之中，有一半录得正回报。而上升幅度超过50%的股票中，约 75%为恒生综合指数（恒生综指）以外的微型市值股（恒生综指涵盖主板总市值约 95%）。期内，聚焦大型及中型市值公司的恒指累计上升46%。

2026 年以来，市场跌势更趋广泛，超过 60%的主板上市股票年初至今下跌。相比之下，恒指期内录得轻微升幅。恒指公司表示，这进一步巩固了恒生指数作为香港股市主要基准的地位，反映了市场中最大、流动性最强的股票的表现。

以较少成份股紧贴市场

恒指公司又指，一个有效的基准，取决于其能否充分捕捉所代表市场的表现。同时，基准亦须保持足够的可投资性，以支持围绕该基准建立的产品生态圈。更广泛的香港股票市场可以恒生综指为代表，其市值覆盖率约为 95%。然而，要达到此覆盖水平，需要超过 500 只成份股；相较之下，恒指目前仅以93只成份股代表市场。而恒指及恒生综指走势基本上一致，两者的相关系数超过 0.99，显示恒指能够以明显较少的成份股数目紧贴市场形势。

恒指市值覆盖率升至64%

快讯又指，恒指的市场代表性亦持续改善。过去数年，恒指的市值覆盖率由 2020 年约 58%上升至2026 年6 月底的 64%。恒指的市场代表性同样反映于其行业构成。截至今年6月30日，按指数比重计，恒指前三大行业为金融业（34%）、非必需性消费（21%）及资讯科技业（17%），与现时整体港股的行业结构相若；今年首7个月，金融业为恒指表现的最大贡献行业，而非必需性消费及资讯科技业则是期内两大拖累因素。

