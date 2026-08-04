置富产业中期可分派收益跌4% 续租租金跌幅收窄 料零售市场温和复苏

置富产业信托（778）公布6月底止中期业绩，可供分派收益3.62亿元，按年下跌4.1%；每基金单位中期分派17.5仙，少派5%。置富指，续租租金调升率持续录得负增长，惟跌幅已较前一个半年度收窄，其出租率亦升至6年新高，反映租务市况逐步改善。

期内，收益8.21亿元，按年跌3.9%，主要反映往年租金调整的延续影响，以及在零售市况转变下，续租租金调升率持续录得负增长。物业净收入5.84亿元，下跌4.6%。

零售格局持续重塑 竞争续激烈

置富管理人行政总裁赵宇表示，在消费意欲改善及旅客相关消费的带动下，预期香港零售市场将继续温和复苏，而随着电子商务日益普及、消费外流及顾客喜好转变持续重塑零售需求格局，经营环境料将维持竞争激烈。她称，管理人将继续专注于维持物业组合高出租率，并优化租户组合，引入更多服务及生活体验为主导的业态，以迎合区内居民需求。

租金表现有初步企稳之势

置富指出，上半年新签订的租约总面积达37.5万平方呎，占整体物业组合面积的12.4%，租户续租率则维持于82%的健康水平，而截至6月底，物业组合出租率进一步提升至96.4%。该公司指出，出租率持续改善，加上期内新签租约的租金减幅明显收窄，显示物业组合的租金收入有初步企稳之势。

置富指出，截至6月底，物业组合由16个分布于香港多个区域及1个于新加坡的零售物业组成，其中包括约300万平方呎的零售楼面及2793个车位。