证券期货总会促尽快实施T+1交易 倡扩大联系汇率波动区间 应对美元霸权退潮

香港证券及期货专业总会向行政长官李家超提交《2026年施政报告意见书》，就香港金融服务业的未来发展提出全面政策建议，涵盖现货市场、企业融资、商品期货、合规及反洗钱、资产管理、数字金融、绿色金融等多个范畴。会方促请本港尽快实施「T+1」交易及结算制度，以及建议进一步调低股票印花税。同时该会建议成立「港元货币制度改革专家委员会」，研究扩大联系汇率波动区间。

再倡调低股票印花税

香港证券及期货专业总会意见书指出，缩短结算周期 「T+1」可降低系统性结算风险，提升市场效率与资金周转；又建议改善中小型及外地券商取得即时市场数据的收费安排，检讨最低月费制度，改为按实际用量计费；并建议进一步调低股票印花税、豁免中小券商特定牌照年费，以及设立网络安全专项配对基金支援中小券商。

促对「免佣金」券商作反垄断措施

该会亦呼吁检讨证券业恶性价格竞争，建请竞争事务委员会与证监会介入，研究大型互联网券商利用补贴进行「零佣金」、「免平台费」、「零利息」等掠夺性定价，对本地金融生态的长远危害，制定防范价格垄断的指引，保障中小型券商在公平的营商环境下竞争。

建议参与伊斯兰金融

意见书亦提倡，香港将伊斯兰金融纳入金融业多元发展策略，包括推动银行开设伊斯兰金融服务窗口、港交所设立「伊斯兰合规上市证券认证制度」等。企业融资方面，该会建议香港升级为内地企业「出海」的全周期融资平台，提供上市前重组、上市后再融资、跨境资金调度与国际化配置的全链条服务，又建议进一步扩大港股通范围，让合资格外企一上市即可接入内地资金。

建议联汇挂钩一篮子货币

另外，会方亦提出改革联系汇率制度，建议由金管局、财库局牵头，邀请专家于2027年内提交中期报告，研究扩大联系汇率波动区间，由现时7.75至7.85适度拓宽，并考虑建立「一篮子货币参考机制」，逐步将人民币、欧元、黄金等纳入锚定组合，降低对美元的单一依赖。会方指出，「联系汇率制度是历史产物，并非永恒不变的经济规律」，若香港继续固守旧制，一旦美元出现较大波动或信用危机，港元将毫无缓冲空间，在面对美元霸权退潮的长周期转变，应为下一代香港人保留货币自主的空间。

促检讨强积金借货沽空问题

该会亦提及，现强积金机制下，基金经理可以将强积金基金内持有的股票，借出作卖空活动，批评此举不仅有违受托责任，更可能动摇市场稳定，实属「搬起石头砸自己的脚」，促政府必须正视。该会呼吁政府立即检讨强积金证券借贷机制，包括强制基金经理披露借出股票详情及收益净额，以及考虑直接废除借货卖空的权力。

香港证券及期货专业总会会长陈志华表示，香港的竞争力源自灵活应变，而非墨守成规，面对全球金融格局的深刻变革，必须以远见和决心推动改革，冀意见让香港金融市场更高效、更可及、更具创新力、更具韧性。