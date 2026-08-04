智平方据报考虑来港上市 公司估值逾200亿

彭博引述知情人士报道，中国机械人制造商智平方（AI² Robotics）正考虑来港进行首次公开招股（IPO）。

最快明年进行IPO

知情人士表示，这家总部位于深圳的公司正与顾问合作筹备潜在的上市计划，最快可能于明年进行。有关IPO的讨论仍在进行中，具体细节如发行时间，仍可能发生变化。

智平方近期在一轮融资中筹集了近50亿元人民币，使其估值突破200亿元人民币。报道指，在竞争激烈的机械人领域中，仅有极少数企业能达到这一估值水平。

智平方成立于2023年，主要研发与制造涵盖科学研究、开发、工业制造及服务等领域的通用机械人。此外，该公司还开发了一款专为物理世界导航而设计的人工智能大模型，名为AlphaBrain。

随著技术研发资金需求的增加，越来越多中国机械人企业寻求上市，例如杭州宇树科技将于本月较后时间开始其规模达42亿元人民币的上海IPO申购。

