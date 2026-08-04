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比亚迪双顶格局 开淡仓值博｜唐牛午市攻略

股市
更新时间：12:39 2026-08-04 HKT
发布时间：12:39 2026-08-04 HKT

恒指今早一度挑战26200水平，然后又急回至25800，半日走势与昨日差不多。始终升到上来呢个位置，要有新的催化剂才能带动大市走出闷局，且看今日汇丰（005）公布业绩，能否令港股走出方向。

AI股蟹货一层层难突破

近日较少染指早前当炒的晶片硬件大模型股，虽说短期底已打好，但楼上蟹货一层叠一层，要突破并非易事，相反传统科技股如阿里巴巴（9988），一关破完又一关，向上形态明显，造好仓较易操作，同样情况亦在腾讯（700）及美团（3690）身上出现。

比亚迪见8字头不是难事

淡仓方面，仍在回味小米（1810）完美淡仓的战友，不妨留意比亚迪（1211），走势角度出发，同样出现双顶格局，如果杀落的话，见8字头不是难事，止蚀位放在97元，有一定值博率。比亚迪熊59874，收回价101元，实际杠杆12倍。

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