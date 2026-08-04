汇丰第二季税前多赚60%胜预期 恢复最多10亿美元回购 派息维持10美仙

汇丰控股（005）今日公布中期业绩胜市场预期，列帐基准除税前利润按年升23%至195亿美元；除税后利润为153亿美元，按年增23%；第二次股息维持每股10美仙。该行又有意启动最多10亿美元的股份回购，预计将于2026年第三季业绩公布前完成。汇控的股份回购之前因应恒⽣银⾏私有化而暂停三个季度。

上半年收入增⻑11%⾄377亿美元；以年率计之平均有形股本回报率为18.2%， 若不计及须予注意项⽬则为19.1%。

单计第二季，列帐基准除税前利润按年升60%至101亿美元，胜预期；除税后利润为79亿美元，按年增63%。 季内收入191亿美元，增幅反映银行业务净利息收益增加，以及国际财富管理及卓越理财业务分部，和香港业务分部旗下的财富管理业务费⽤及其他收益在客⼾活动增加的⽀持下强劲增⻑。第二季预期信贷损失为11亿美元，与2025年第二季持平。2026年第二季的提拨主要包括第三级提拨，当中包括与香港商业房地产行业相关的准备2亿美元。

有信⼼达成有形股本回报率17%⽬标

前景展望方面，汇控表示，依然有信⼼能够达成2026年2⽉订立的⽬标，包括2026、2027及2028年的平均有形股本回报率达到17%，甚⾄更⾼；继续以2026⾄2028年收入按年增⻑为⽬标，⼒求2028年的收入较2027年增⻑5%。

艾桥智：让集团更多优势充分发挥

集团⾏政总裁艾桥智提到，下⼀阶段的重点是让集团的更多优势得到充分发挥，他指完成恒⽣银⾏私有化是⼀个例⼦。此举融合两家标志性银⾏的优势，让广⼤客⼾及股东受惠。

BI分析师Tomasz Noetzel 及 Lento Tang在业绩前的报告指出，期内香港银行同业拆息（Hibor）上升了20至30个基点，有望实现该行在5月上调的全年银行净利息收入至约460亿美元的指引。财富管理是另一个焦点，因内地5月底打击非法跨境交易，遏制资本外流，市场密切注视汇控的业绩会否受有关政策影响。摩根大通报告指，渠道调查显示，内地这些行动对净新增资金流入（net new money flows）和财富管理服务费收入的影响至今仍然温和，不过在监管部门发出进一步指引之前，其长期影响仍未明朗。

此外，据彭博数据显示，汇控截至上周五的预测市账率已升至1.89倍，创下自2007年底以来的最高水平，并且是过去十年平均水平的两倍以上。彭博指，高企的估值意味著市场容不下任何令人失望的空间，这进一步促使市场将焦点凝聚于股份回购的前景。事实上，综合分析师目标价预测，汇控股价在未来12个月内预计将有3.8%的下调空间。