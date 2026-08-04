亚马逊市值突破3万亿美元 另贝索斯沽逾40亿美元股票

亚马逊市值周一（4日）首次突破3万亿美元，成为全球历史上第五间达成这一里程碑的公司。另外，亚马逊创办人贝索斯（Jeff Bezos）提交申报文件披露，出售1500万股、市值40.7亿美元的股票。

亚马逊周一股价延续了上周业绩发布后的强势，曾升5.7%高见287.2美元，收市报284.02元，升4.6%。而在贝索斯再度出售持股消息后，亚马逊盘后股价跌逾1.5%。

亚马逊第二财季业绩显示，云计算业务收入增速进一步加快，帮助该公司加入英伟达、Alphabet、微软和苹果公司的行列，成为全球仅有的5间市值达到3万亿美元的企业。亚马逊的财报显示，旗下云计算业务Amazon Web Services上季度营收创下2021年以来最快增速。受此提振，公司股价单日飙升逾15%，创下逾14年来最大单日涨幅，市值增加近4000亿美元。

另外，贝索斯在周一提交了一份文件，披露计划出售1,500万股普通股，总市值约为40.7亿元；计划出售日期为8月3日，该交易依据其于2025年11月14日制定的交易计划进行。

