恒指仍有冲高诱因｜古天后

8月4日，短暂时间有阳光，有几阵骤雨。中东地缘紧张局势略为缓和，特朗普表示暂时放过伊朗，畀多个机会佢哋进行谈判，国际油价及美国债息从高位回落，美股周一做好。道指收市创历史新高，指数高开274点后，升幅扩大至最多745点，高见53230，美市收市，道指升693点或1.32%，报53178，再创新高；标指升110点或1.48%，报7600；纳指反弹540点或2.13%，报25913。

分析员指AI近期整固非不寻常

重磅股中，亚马逊上周五业绩后股价炒高逾15%，周一收市升幅收窄至4.6%，市值首次突破3万亿美元。Meta、Alphabet及微软股价反弹升幅介乎4.9%至6%，但苹果公司续跌1.8%。经过近十年延期，美国联邦航空管理局(FAA)批准波音737 Max 7的适航认证，波音股价弹升8%，为升幅最大道指成份股；麦当劳跌2%，为表现最差道指成份股。SpaceX本周公布上市后首份业绩及首批股份获解禁出售，股价早段跌3.3%后倒升5.6%。据S3 Partners资料显示，截至7月29日止，SpaceX被沽空股份数目增加至2.193亿股，占可供公开交易股份约34%。呢啲情况，随时挟沽空嚟个大反弹。高盛策略员斯奈德(Ben Snider)认为，人工智能(AI)交易最近整固并非不寻常，投资者去杠杆化后意味前景改善，最终能否再现升势取决未来业绩表现。

美国10年期债息曾回落7.8个基点，至4.667厘。纽约联储银行总裁John Williams于路透访问中表示，美国现时利率依然处于良好位置，个人估算通胀于今年下半年回落后，明年进一步向下。呢个言论鸽味渗出，令债息有所回落。美汇指数曾跌0.5%至99.418，其后回稳；揣测美日再度联手干预汇市，日圆一度攀高1.38%至155.23兑每美元，其后大部分升幅蒸发。

26150-26200仍为上方阻力

港股8月开局表现反复，恒指高开102点后，一度升249点见26133高位，但其后曾倒跌72点至25811低位，250日线25726未有受威胁，又再上返5日线之上收市，报收26009，升124点。不过成交额只有2551亿元，虽然北水再度流入，但未见价量齐升，上升动力明显减弱。其实自从港股升至25000水平之上后，成交一直未见随价上升，市宽亦有少少背驰，跟唔上指数上升步伐，可能同短线RSI 2已见超买有关，资金只集中个别指数成份股，加上7月初至今，累计升幅已逾3000点，高位抖抖气，甚至嚟一个小型调整亦属合理。牛熊证喺近1000点上下嘅街货失衡情况未见扭转，但由极端失衡略有改善至三七比例。由26100至26550熊证街货数量仍大，呢几百点嘅熊证街货高达3797张，恒指仍有一定诱因再冲高。暂时上方阻力仍为26150-26200，下一阻力为26300，26500短线阻力仍大。至于下方首个支持为已上移之5日线约25900，下一支持为250日线约25700水平，重要支持为50日线及10日线约25500-25600，失守则100日线及20日线分别为25150及25000水平不容有失。

古天后