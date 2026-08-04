Palantir业绩胜预期盘后飙15% 美国商业收入增149% 全年收入指引升至逾81亿美元

美国AI数据分析软件公司Palantir（美：PLTR）公布第二季业绩，收入及盈利均大幅超越市场预期，并显著上调全年收入及经营溢利指引。行政总裁Alex Karp以「超乎想像」形容季度表现，带动股份盘后最多急升15%至144.65美元。

Palantir第二季收入按年增长93%至19.4亿美元，高于市场预期的约18亿美元；经调整每股盈利为0.41美元，亦胜预期的0.35美元。

CEO形容表现「令人震惊」

美国商业业务成为最大增长引擎，收入按年急升149%至7.64亿美元，高于分析员预期的7.164亿美元。Karp形容有关表现「令人震惊」，并表示公司业务正以前所未有的速度及规模复合增长。美国政府收入亦按年增长90%至8.09亿美元，令美国整体收入升115%至15.7亿美元。

全年收入指引上调幅度胜预期

因应第二季表现，Palantir把全年收入指引由原先最高76.62亿美元，大幅上调至81.5亿至81.58亿美元，远高于分析员此前约77亿美元的平均预期。

公司亦将全年美国商业收入预测上调至超过34.24亿美元，较原先的32.24亿美元提高约2亿美元，预计按年增长不少于134%。

第三季收入料突破21亿美元

展望第三季，Palantir预计收入介乎21.6亿至21.64亿美元，高于分析员约20亿美元的平均预测；经调整经营溢利料介乎12.92亿至12.96亿美元。

不过，公司财务总监Dave Glazer提醒，第三季开支将有所增加，主要涉及季节性招聘、产品开发及市场推广。另外，Palantir第二季经调整毛利率为86%，较首季轻微下降，原因包括为一名政府客户承担云端托管服务。

海外收入增速明显落后

相较美国业务的高速增长，Palantir海外收入按年仅增长33%至3.625亿美元。法国及英国近期均有官员提出减少依赖美国科技企业，转而支持本土公司向国家安全及关键基建提供软件。

Karp在分析员电话会议上承认，欧洲业务增长表现欠佳。海外政府推动科技自主，可能成为Palantir进一步拓展国际市场的阻力。

无惧AI大模型侵蚀市场份额

市场此前忧虑Anthropic等大型语言模型开发商自行销售企业软件，可能侵蚀Palantir的市场份额。Karp则反驳，企业不会愿意让模型供应商自由接触其核心数据、提示词及商业决策智慧。他更赞扬Palantir的客户拒绝成为「语言实验室的附庸」，并强调客户使用其产品可随时更换底层模型，无需依附单一AI供应商。

