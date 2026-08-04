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港股高开81点 阿里升逾1% 药明康德上调全年指引飙一成 | 港股开市

股市
更新时间：09:25 2026-08-04 HKT
发布时间：09:25 2026-08-04 HKT

美国与伊朗紧张局势再度出现缓和的迹象。特朗普表示，关于与伊朗的谈判，第一阶段是开放霍尔木兹海峡，第二阶段是无核化。他更称，霍尔木兹海峡可能最迟明天重开。

美股三大指数集体造好，道指升693点或1.3%，收报53178点，创下收盘新高；标普500指数升110点或1.48%，收报7600点；纳指升540点或2.1%，收报25913点。

亚马逊市值首破3万亿美元 

美股七巨头指数上涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现。Meta升6.02%；微软升4.93%、Google升4.88%，亚马逊升4.58%，市值首次突破3万亿美元创历史新高，成全球第五家达此里程碑的上市公司；Tesla升3.49%；英伟达升2.93%。

Palantir绩优飙近15% 

AI应用软件股持续走强，Reddit升9.98%，Snowflake升4.86%；ServiceNow、Applovin、Datadog均升逾2%。Palantir业绩公布后升近15%至144.45美元，该公司第二季度收入达19.4亿美元，高于分析师预期18.1亿美元；调整后每股收益（EPS）为0.41美元，高于分析师预期0.35美元。

港股方面，恒指高开81点，报26090点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升1.28%；腾讯（700）升0.12%；京东（9618）升0.08%；小米（1810）跌0.36%；美团（3690）跌0.54%。

北水动向方面，周一净卖出港股110.31亿港元。 盈富基金（2800）、阿里巴巴（9988）、腾讯控股（700）分别获净买入47.5亿港元、41.69亿港元、24.32亿港元；中芯国际（981）、华虹宏力（1347）、建滔积层板（1888）分别遭净卖出10.64亿港元、4.02亿港元、3.11亿港元。  

药明康德收入增速最高达39% 

药明康德（2359）开市升16点或9.94%至179.1元。该公司表示，得益于多个客户产品的更大成功，以及公司独特的CRDMO模式，全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513至530亿元上调至人民币585至605亿元，持续经营业务收入较去年同期增速由18%至22%上调到35%至39%。
 

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