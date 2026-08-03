美股道指升逾600点挑战新高 亚马逊涨半成 市值突破3万亿美元
更新时间：21:58 2026-08-03 HKT
发布时间：21:35 2026-08-03 HKT
发布时间：21:35 2026-08-03 HKT
美国取消原定对伊朗的打击行动，油价应声下滑，提振美股。道指一度升逾600点，逼近历史新高。
道指报53165点，升680点；标指报7551点，升62点；纳指报25630点，升257点或1%。港股夜期报26001点，低水8点。
油价挫7%
油价急挫，纽约期油报每桶78.58美元，大跌7.2%。
微软、Google母企、Meta同升5%
多只明星科技股造好，微软（MSFT）、Google母企Alphabet（GOOG）、亚马逊（AMZN）及Meta（Meta）均升5%。当中亚马逊创新高，市值突破3万亿美元。
半导体股偏软，美光（MU）跌近5%，博通（AVGO）、超微公司（AMD）跌逾3%。
专家：市场仍审慎
金融智库Vital Knowledge创办人Adam Crisafulli指出，投资者仍然保持谨慎，因为过去多次经历中东冲突对市场影响，在最终解决之前，仍有较长时间消化。
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