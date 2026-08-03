Shein传估值远低于640亿美元在港上市 考虑补偿后期投资者

据彭博引述消息报道，Shein准备以远低于640亿美元的估值在香港上市，但正考虑降低后期投资者的持股成本，可能会向其Pre-D轮、D轮及D+轮融资的投资者，发放现金及授予额外的B类股份，以令其持股成本对应的估值降至约400亿美元。

或透过现金及B类股份补偿

根据Shein的招股书，Coatue Management、HSG及General Atlantic等投资者均有参与Shein的Pre-D轮、D轮及D+轮融资。招股书又提到，公司计划透过现金及B类股份补偿部分投资者，以配合IPO估值安排，但未披露任何具体条款。

