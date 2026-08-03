理文造纸半年多赚69% 中期息增至11.2仙 同系理文化工盈利增7%

理文造纸（2314）公布，截至今年6月底止上半年盈利录约13.73亿元，按年升69%；收入录约148.42亿元，按年升21%；每股盈利31.97仙；中期息11.2仙，按年增近70%。

料内需市场有望逐步改善

集团预计，中国造纸行业下半年将延续温和复苏趋势，随着推动投资回稳、加大促消费力度等政策持续落实，内需市场有望逐步改善，而出口及电商物流需求亦将继续为包装纸市场提供支持。虽然新增产能释放、原材料价格波动及全球经济环境变化仍为行业带来挑战，但具备规模优势、垂直整合能力及成本竞争力的企业将更具抗风险能力。

集团将继续深化浆纸一体化布局，推进技术改造及产能优化，提升营运效率及市场竞争力，把握内需升级、出口增长及海外市场拓展所带来的发展机遇，致力为股东创造长期及可持续回报。

理文化工中期息增至21仙

另一方面，同系理文化工（746）亦公布业绩，受先进材料化学品销量及售价上涨推动，截至6月底止上半年盈利录约3.49亿元，按年升7%；收入录约21.68亿元，按年升12%；毛利率持平于35.7%；每股盈利42.4仙；中期息21仙，按年升约7.7%。

