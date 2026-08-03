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6厘股息盈喜股｜唐牛午市攻略

股市
更新时间：12:25 2026-08-03 HKT
发布时间：12:25 2026-08-03 HKT

本栏爱股之一太兴（6811）今早又传喜讯，截至6月底止中期盈利约7,200万至7,800万元，按年增长76%至91%，主要受惠两个原因︰第一，核心品牌门店客流量及人均消费均有所上升，配合会员应用程式及市场营销推广策略，带动集团录得同店收益增长；第二，继续对港澳及内地分店进行整合外，亦对各品牌进行调整及革新，进一步提升集团的整体溢利。

有货继续坐定定

消息一出，股价一度弹高逾一成，再创5年新高，半日收报1.25元，升约6%。以旧年全年盈利1.08亿元，中期盈利已占去年七成，年度化计今年增长有望达五成，届时市盈率又重回单位数，派息依旧超过6厘，还未计潜在加派。有货继续坐定定财息兼收，冇货可候回试1.2元水平，分段吸纳等收成。

唐牛

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