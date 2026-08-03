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汇控周二放榜料多赚19% 憧憬恢复回购 维持派息10美仙

股市
更新时间：09:42 2026-08-03 HKT
发布时间：09:42 2026-08-03 HKT

近期股价气势如虹的汇丰控股（005）将于明日（4日）公布中期业绩，据其综合多间券商得出的平均预测显示，汇控第2季除税前利润料按年大升50.3%至95.08亿美元（约741.62亿港元）。以此推算，上半年除税前利润料增19.4%至188.84亿美元（约1,472.95亿港元）。随着汇控因私有化恒生而暂停回购3季后，分析预期该集团将于本季恢复回购股份，规模介乎15亿至20亿美元。另外，劵商料季度派息维持10美仙。

受惠净利息收入上升

券商平均预测汇控第2季录得收入185.70亿美元，按年增长12.7%，主要由银行业务净利息收入上升7.6%至115.27亿美元所带动，期内的费用及其他收入仅微增1.5%。至于第2季的预期信贷损失为10.66亿美元，按年大致持平；支出则减少2.3%至87.18亿美元。

以上半年计，收入料按年升9%至371.94亿美元，其中银行业务净利息收入升6.9%至227.80亿美元，费用及其他收入升5.9%至149.16亿美元。期内，信贷损失料升21.9%至23.67亿美元，支出升2.4%。

温杰：股价上望升破170元

香港股票分析师协会理事温杰认为，汇控上季的收入会好过市场预期，其中受惠保险业务的强劲表现，而参考刚公布业绩的渣打（2888）的财富管理收入，市场对汇控费用收入预测也许被低估，且港元拆息微扬料带动净利息收入大增，加上憧憬其拨备水平可望低于市场预期，故汇控的税前盈利可能带来胜预期的好消息，并刺激股价短期上望升破170元，惟亦视乎回购情况。

汇控去年10月宣布私有化恒生时表明因此暂停回购股份3季。高盛早前发表报告指，预计汇控将于发布中期业绩时，一并宣布重启15亿美元股份回购计划。巴克莱也料汇控将重启回购股份，规模则为20亿美元。摩通有见利率环境更坚韧，预计汇控会将今年银行业务净利息收入指引，由460亿美元上调至470亿美元。

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