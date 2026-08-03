港股暂于高位整固 留意重磅股业绩｜古天后

8月3日，大致多云，间中有骤雨及雷暴。美股上周五反弹。道指一度跌211点后曾倒升415点，收市反弹276点或0.53%，报52485；标指反弹52点或0.7%，报收7489；纳指反弹251点或1%，报收25373。对冲基金Citadel从出现问题嘅同业大手接货，纾缓市场对AI股份被抛售的担忧，费城半导体指数一度弹5.16%，但收市打回原形无乜升势；美光倒跌5.9%，SK海力士回落3.5%，Nvidia则升2.9%。苹果公司业绩后股价曾跌一成，收市仍挫7.4%，但亚马逊急涨逾15%，支持美股周五反弹。

美国10年期债息曾涨8.6基点报4.749厘，2年期债息涨5.77基点至4.3036厘。美汇指数一度扬0.96%报100.82，喺日本央行干预汇市揣测及央行暗示9月可能加息下，日圆一度从低位160.88兑每美元，抽升1.1%。

港股于7月最后一个星期持续上升，恒指连升五个交易日，上周上以24938点起步，至周四最高见25971接近两个月高位后升势回顺，至周五报收25884，按周再升921点或3.68%。恒指于7月录得3003点升幅，系自去年2月以嚟最大单月升幅，继五穷六绝后，成功七翻身。

恒指技术走势明显走强，50日线（24590）暂成短线支持，而5、10、20、50日更顺势由上而下排列，10日及20日线升穿50日线，出现黄金交叉利好讯息。虽然技术走势上，港股仍处于由6月底延伸至今嘅上升通道上，但上周升势则伴随市宽背驰，呢个系短线港股于升势中略作回调遇阻力抖抖气，抑或已接近顶部见顶回落，仍有待观察。

恒指24800水平不容再失

踏入8月业绩期，重磅股陆续派成绩表，本周二率先迎来汇控（005）业绩，而本周美国嘅就业数据及PMI数据，将成为联储局9月议息参考。现价恒指上下1000点内牛熊证街货比例为2:8，牛熊证街货仍失衡，短期成为恒指再挟上诱因。

不过，港股升至25000水平后，未见有大量资金涌入，资金仍然只系板块轮动，市宽持续出现背驰，资金于现水平显得审慎，高追有一定风险。留意恒指短线于26150及26350仍有一定阻力，26500水平阻力更大。至于下方首个支持为25750-25800，约5日线水平，下一支持为25450约10日线水平，重要支持为25150约100日线水平；如要保持升势，短线调整要守20日线，即24800水平不容再失。

古天后