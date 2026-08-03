美日联手干预日圆 日韩股市向下 海力士泻逾7% 恒指高开百点 阿里升逾3%最佳｜港股开市

美国总统特朗普表示，美伊将于周一（3日）下午正式展开谈判，并相信双方有望就霍尔木兹海峡及伊朗核问题达成协议，消息令国际油价下挫，其中纽约期油曾跌近5%至80.52美元；布兰特期油亦曾跌4.6%至83.86美元。此外，OPEC+主要成员国同意9月起每日增产18.8万桶。

SK海力士及三星齐跌逾7%

另一方面，美日联手干预日圆汇价，圆汇应声向上，美元兑日圆曾见155.23水平，暂报156.23，即日圆跌约0.9%；不过，日股向下，日经225指数曾跌2.4%至62830点。此外，南韩股市亦见下跌，韩国综合指数暂跌4.2%至6316点，SK海力士（韩:000660）及三星电子（韩:005930）双双跌逾7%。

阿里升逾3% 蓝筹中最佳

港股方面，在「五穷六绝七翻身」后，踏入8月业绩期，叠加多个中美经济数据将于本周揭盅，有分析认为，恒指8月开局有机会进一步向上，但升幅料不及7月。另外，人行召开下半年工作会议，将继续实施适度宽松的货币政策。

重磅科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）升3.4%撑市，为开市表现最佳蓝筹；百度（9888）升2.8%；腾讯（700）升1.4%；美团（3690）升0.5%；京东（9618）亦升0.9%。至于小米（1810）旗下手机正式加价，该股开市报28.74元，跌0.14%。

比亚迪股价升1% 零跑汽车涨近2%

此外，内地多间汽车企业公布7月销售数据，比亚迪（1211）7月汽车总销量为41.92万辆，按月增长约3.9%，按年增长21.8%；开市报95.05元，升0.96%。至于零跑汽车（9863）7月交付量达到10.12万辆，按年增长1.02倍，并成为首个单月交付超过10万辆的造车新势力；股价开市升近2%。

「蔚小理」方面，蔚来（9866）同期交付3.59万辆，按年增长71%，但较6月下跌超过11%；股价开市跌0.82%。理想汽车（2015）同月交付3.05万辆，较去年同期微跌不足1%；股价跌1.2%。小鹏（9868）上月交付3.8万辆，增长约4%；股价开市亦跌0.3%。

兆易创新拟回购A股

个股消息中，兆易创新（3986）公布，斥资不低于10亿元人民币、不超过20亿元人民币回购A股，每股回购价格不超过750元、不超过董事会通过回购方案决议前30个交易日股票交易均价的1.5倍。该股开市报450元，跌约2%。

郭思治：恒指或上试26500

香港股票分析师协会副主席郭思治表示，近日恒指收市高于所有移动平均线，有机会进一步向上至26000、26500水平，但认为8月不会像7月般「由头升到尾」，因为中东局势等外围影响因素多，估计美国联储局即使9月不加息，10月都会加。

展望本周，多只重磅股将会派成绩表，包括药明康德（2359）、汇控（005）、国泰航空（293）、太古（19）、太古地产（1972）、中电（002）等。另美国会披露7月制造业采购经理人指数（PMI）和非农业就业人口变动等数据，将会为9月美国议息带来启示。至于中国则公布进出口数据。