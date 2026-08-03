恒指升124点 企上两万六 阿里飙7%领涨 专家：已到大阻力｜港股收市

港股8月开锣，首个交易日便升穿兼守住两万六关口，为时隔两个月首次，终收报26009点，升124点，连升6日累涨1046点或4.2%。大市成交额回落至2552亿元，为上周二以来最少；北水大幅转净流入110.3亿元。有分析指，港股升势转弱，较难进一步向上，恒指于26000点以上的阻力较大，支持位为25400点。

恒指高开103点，报25987点，随后升幅扩大至249点，高见26133点后倒跌，早段曾倒跌73点，低见25811点，之后有买盘流入，终收报26009点，升124点。国指收报8652点，转升40点。科指收报4875点，升46点或1%，连升两日。

信义光能抽升13%冠蓝筹

内地市场监管总局出动，开展太阳能行业价格合规指导，推动企业从「拼价格」向「拼质量」转变。信义光能（968）收报2.495元，升13.4%，为表现最好的蓝筹股。协鑫科技（3800）报0.68元，升11.5%；福莱特玻璃（6865）报7.73元，升11.2%。

阿里巴巴（9988）正式发布旗舰AI大模型通义千问3.8-Max，刺激股价收报125.2元，升7%。AI大模型股走势分歧，智谱（2513）收报940元，跌4.8%；MINIMAX（100）报247.2元，升7.2%。

其他科网股个别发展，小米（1810）旗下多款手机上周日起加价，拖累股价报27.96元，跌2.8%；腾讯（700）报490.4元，升3.2%；京东（9618）报129.3元，升1.7%；美团（3690）报93.45元，升1%。

濠赌股弱 银娱跌2%

受台风及世界杯赛事影响，澳门7月博彩收入按年跌8.4%，濠赌股走低。澳博（880）报1.545元，跌2.8%；银娱（027）报33.6元，跌1.8%；金沙中国（1928）报14.49元，跌1.6%；美高梅中国（2282）报11.25元，跌1%。

重磅股方面，汇控（005）绩前收报168.2元，无升跌。中国宏桥（1378）旗下非全资附属公司宏桥控股拟配股，集资最多120亿元人民币，中国宏桥收报22.96元，挫6.4%，为表现最差的蓝筹股。

李泽铭料回调 支持位25400点

Blue Water Capital首席投资官李泽铭认为，港股升势转弱，较难进一步向上，因为没有利好消息，以及宏观经济较弱，料恒指于26000点以上的阻力较大，支持位为25400点。他指出，AI沽售情况或会向外延伸，扩大至其他资产类别，又提及大模型减价，降低变现能力和市场憧憬，继而影响相关上游行业投放。至于中东方面，他指市场预计中东局势的冲突不会扩大，但亦不能解决问题，因而对油价和通胀需做好心理准备。

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恒指今早高开103点，升幅一度扩大至249点，惟其后升幅逐渐收窄，中午升11点，报25895点，半日成交金额1,426亿元；科指升0.74%，报4864点。

重磅科技股走势不一，阿里巴巴（9988）升6.75%，成表现次好蓝筹，单只股份贡献恒指125点。据彭博报道，阿里与月之暗面达成算力协议，月之暗面可使用阿里提供的约两万颗英伟达晶片组成的算力集群；其他科网股方面，腾讯（700）升2.99%；京东（9618）升1.81%；美团（3690）升1.19%；惟小米（1810）逆市跌3.68%。

中国价格指导光伏产业

光伏股板块走高，信义光能（968）升9.32%，成表现最好蓝筹；协鑫科技（3800）升7.38%；信义玻璃（868）升2.36%。消息面上，国家市场监管局在江苏省盐城市对光伏产业进行价格合规指导，落实中共中央和国务院彻底整顿「内渗」竞争的决策与部署，推动光伏企业从「价格竞争」转向「质量竞争」，推动光伏产业质量发展。

AI应用股亦集体造好， 近期「软件吞噬理论」逐渐被修正，美国软件指数持续回升，AI安全与AI基础设施软件股也经历显著上涨。本港上市的相关概念股受惠，明略科技（2718）升12.24%；金蝶国际（268）升4.62%；快手（1024）升2.97%。

时代天使发盈喜 半日急升近两成

个股方面，时代天使（6699）预期上半年实现净利率较去年同期增加69%至78.9%，该公司盈喜后一度升21.4%；中午收报94.8元，升18.65%。

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美国总统特朗普表示，美伊将于周一（3日）下午正式展开谈判，并相信双方有望就霍尔木兹海峡及伊朗核问题达成协议，消息令国际油价下挫，其中纽约期油曾跌近5%至80.52美元；布兰特期油亦曾跌4.6%至83.86美元。此外，OPEC+主要成员国同意9月起每日增产18.8万桶。

SK海力士及三星齐跌逾7%

另一方面，美日联手干预日圆汇价，圆汇应声向上，美元兑日圆曾见155.23水平，暂报156.23，即日圆跌约0.9%；不过，日股向下，日经225指数曾跌2.4%至62830点。此外，南韩股市亦见下跌，韩国综合指数暂跌4.2%至6316点，SK海力士（韩:000660）及三星电子（韩:005930）双双跌逾7%。

阿里升逾3% 蓝筹中最佳

港股方面，在「五穷六绝七翻身」后，踏入8月业绩期，叠加多个中美经济数据将于本周揭盅，有分析认为，恒指8月开局有机会进一步向上，但升幅料不及7月。另外，人行召开下半年工作会议，将继续实施适度宽松的货币政策。

重磅科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）升3.4%撑市，为开市表现最佳蓝筹；百度（9888）升2.8%；腾讯（700）升1.4%；美团（3690）升0.5%；京东（9618）亦升0.9%。至于小米（1810）旗下手机正式加价，该股开市报28.74元，跌0.14%。

比亚迪股价升1% 零跑汽车涨近2%

此外，内地多间汽车企业公布7月销售数据，比亚迪（1211）7月汽车总销量为41.92万辆，按月增长约3.9%，按年增长21.8%；开市报95.05元，升0.96%。至于零跑汽车（9863）7月交付量达到10.12万辆，按年增长1.02倍，并成为首个单月交付超过10万辆的造车新势力；股价开市升近2%。

「蔚小理」方面，蔚来（9866）同期交付3.59万辆，按年增长71%，但较6月下跌超过11%；股价开市跌0.82%。理想汽车（2015）同月交付3.05万辆，较去年同期微跌不足1%；股价跌1.2%。小鹏（9868）上月交付3.8万辆，增长约4%；股价开市亦跌0.3%。

兆易创新拟回购A股

个股消息中，兆易创新（3986）公布，斥资不低于10亿元人民币、不超过20亿元人民币回购A股，每股回购价格不超过750元、不超过董事会通过回购方案决议前30个交易日股票交易均价的1.5倍。该股开市报450元，跌约2%。

郭思治：恒指或上试26500

香港股票分析师协会副主席郭思治表示，近日恒指收市高于所有移动平均线，有机会进一步向上至26000、26500水平，但认为8月不会像7月般「由头升到尾」，因为中东局势等外围影响因素多，估计美国联储局即使9月不加息，10月都会加。

展望本周，多只重磅股将会派成绩表，包括药明康德（2359）、汇控（005）、国泰航空（293）、太古（19）、太古地产（1972）、中电（002）等。另美国会披露7月制造业采购经理人指数（PMI）和非农业就业人口变动等数据，将会为9月美国议息带来启示。至于中国则公布进出口数据。