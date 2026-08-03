8月首周汇控SpaceX接力放榜 市场静观周五美国非农数据｜一周前瞻

8月开局揭幕，首周上演「财报嘉年华」，港股有「大笨象」汇控（005）率领一众蓝筹股登场；美国则有被誉为「世纪IPO」SpaceX，以及半导体巨擘派成绩表。同时，中美会披露一系列经济数据，当中的焦点为美国本周五公布的非农就业报告，将为下月美国议息步伐带来启示。

中美经济数据齐出炉

美国联储局7月份议息继续按兵不动，市场静观本月即将公布的经济数据，而本周五美国会释出非农业就业数据，有望为息口迷局指条明路。市场预计，美国7月非农业新增职位中位数为8.5万个。美国6月非农业新增职位5.7万个，远低于预期的11万个。此外，美国7月制造业采购经理人指数（PMI）今日揭盅。

至于中国周五公布进出口数据，周日公布7月居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据。市场估计，中国７月CPI按年增加0.8%，PPI则升3.8%，两者均较6月按年增幅分别为1%和4.1%有所放缓。

传日本官员会出面「解画」美日联合干预外汇市场



美元兑日圆上周初徘徊于163水平，但上周四突然急跌至157水平。路透引述日本政府官员指，日本财务大臣片山皋月将于今日宣布，日本和美国已在外汇市场采取的联合行动，为2011年以来首次，以遏制日圆跌至40年来低点，而有关行动仍在进行中。美国财政部上周五已通知多间银行，可能在当日干预日圆，交易员应为今后行动做好准备。美元兑日圆在本港时间上周六凌晨4时由159水平，急跌至157.4收市，跌1.3%。

中美重磅股排队放榜



美股大数据分析公司Palantir（PLTR）周一率先上阵，公布业绩表现。周二，港股汇控接力，美股则由半导体巨头美国超微公司（AMD）携同马斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX（SPCX）派成绩表。而SpaceX自6月上市以来，将于8月6日迎来首个禁售期解禁，多达9.115亿股解禁，占流通股总数约7%。周三，港股国泰航空（293）披露业绩，美股则转向关注闪迪（SNDK）、西部数据（WDC）等存储板块的业绩，预计将会影响AI炒风。

另外，北美最大AI产业峰会《 Ai4 2026》及未来记忆体与储存大会（Future of Memory and Storage）《 FMS 2026》均将8月4日至6日进行，届时将会云集AI和存储巨头。