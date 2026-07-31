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美股三大指数早段升0.4%至1.2%不等 亚马逊绩后升13.8%

股市
更新时间：21:42 2026-07-31 HKT
发布时间：21:42 2026-07-31 HKT

市传美日韩联手干预外汇市场，美元指数（DXY）暂回升至100美元，另近期美国科网巨擘业绩对办，AI概念股回勇。美股三大指数早段向好，道指暂报52409点，升201点或0.4%；标指报7485点，升47点或0.6%；纳指报25433点，升311点或1.2%。

亚马逊暂报267.895美元，升13.8%。该公司第二度收入及盈利多于指引上限，当中云计算服务部门AWS收入升37%至422亿美元，升幅多于市场预期的31%，且创18个季度以来最快增速。另该公司将今年资本开支由2000亿美元，上调至2200亿美元，其中大部份将用于AI发展。

其他明星股亦造好，特斯拉（TSLA）升0.7%、Nvidia（NVDA）升1.8%。芯片内存股盘前延续升势，美光（MU）升3.6%。

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