南方东英三只韩国个股杠杆产品维持原有目标倍数  再提醒小心价格偏离风险

南方东英公布，确认其管理的三只韩国科技股相关杠杆及反向产品，包括南方东英 SK 海力士每日杠杆最多(2x)产品（7709）、南方东英三星电子每日杠杆最多(2x)产品 （7747）、南方东英三星电子每日反向最多(-2x)产品 （7347），在下一个交易日（3日）将维持原有每日目标杠杆倍数不变。

实际杠杆或偏离目标 波动市况下偏差将加剧

南方东英还指出，在每日重新调整时，基金经理将力求将每只产品对金融衍生工具的风险承担净额维持在目标敞口的正负2%范围内，然而，重新调整后实际杠杆倍数难免受汇率波动、费用、融资成本及交易滑价等因素影响而出现微幅偏差。公告更提醒，若在调整期间发生难以预见的剧烈市场波动或极端情况，该偏差可能超越正负2%的范围，投资者可于产品网站查阅实际杠杆数据。

明确警告非长期持有工具 溢折价风险不容忽视

南方东英再次强调，杠杆及反向系列产品并非为持有超过一日而设，投资者在买卖各产品的单位时应小心行事，并留意交易价格与资产净值之间潜在的溢价或折价。投资者亦应参 阅章程及产品资料概要中披露的与投资各产品相关的风险。