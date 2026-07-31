嘉利股息重上3厘 静待佳音｜唐牛午市攻略

隔晚外围科技股大升，加上SK集团董事长崔泰源于公开市场增持SK海力士股份，为首次以个人名义入场，带动本港上市的AI概念股今早全线反弹，竞价时段大部份都系上限15%升幅开出，但由于蟹货太多关系，半日keep得住15%升幅的只是少数，所以呢转博反弹乃高难度动作，因为唔知边日先博中，博中又要把握食糊机会。

小米淡仓食半留半

仓位反弹固然开心，捉正小米（1810）急插呢下更是兴奋，上半场一度急插一成，剧本与以往没有二致——发布会前炒憧憬，升到天咁高，发布会完就好消息出货，本栏淡仓已食半留半，呢转立于不败之地。

本栏爱股之一嘉利国际（1050），新鲜滚热辣再出通告，表明不知悉股价波动的任何具体原因，并重申截至6月底止季度收入上升约35%。事实上，现价股息率已重上3厘，以其稳健派息政策，进可攻退可守，我就继续坐定定，静候股价回升。

唐牛

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