苹果大中华及服务季度收入逊预期 零件供应短缺拖累今季展望 盘后股价挫6%

苹果周四公布行政总裁库克任内最后一份季绩，由于供应短缺拖累今季销售指引，公司股价盘后跌超6%。

今季收入料增9%至11%逊预期

苹果管理层在电话会议上表示，截至9月的第四财季收入预计将增长9%至11%，低于分析师此前预计超过12%的增幅。事实上，苹果一直受到记忆晶片和电脑处理器短缺的困扰，迫使公司6月上调了Mac和iPad价格。供应紧张导致Mac mini和Mac Studio等重要电脑产品的交货等待期延长。财务总监Kevan Parekh表示，供应限制将在截至9月的季度影响iPhone、Mac和iPad业务，他又指汇率波动也在拖累增长。

该公司周四公布的业绩又显示，苹果上一财季服务业务和大中华区销售增长均慢于分析师预期，引发投资者对这两个关键市场的担忧，上季大中华销售额为188亿美元，低于分析师预计的196亿美元。服务业务收入为307亿美元，也不及314亿美元的预测。

iPhone季度收入增长22%胜预期

作为苹果最大的收入来源，iPhone季度收入增长22%，至543亿美元，高于536亿美元的市场预期。数据表明，苹果去年9月推出的iPhone 17系列需求仍然稳健。该公司今年3月还推出了新的低价机型iPhone 17e。不过，包括Apple Music、App Store、iCloud订阅、流媒体视频及其他数字服务在内的服务业务收入上财季成长12%，表现令市场失望。

截至6月27日的季度，苹果每股纯利升至2.02美元，高于分析师平均预期的1.89美元。

今份季绩是库克的「告别作」，他将于9月1日交棒予硬体业务负责人特努斯（John Ternus）。库克自2011年执掌苹果以来，推动了产品线多元化，并将公司年度销售额提高到接近5000亿美元。

