港股已届后市好淡临界点｜港股开市

7月31日，大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，部份地区雨势颇大。日本央行今日议息，但日本政府已先偷步进行今年第二轮干预汇市行动，日圆喺美国周四早段突然攀升3.35%至157.95兑每美元。美元兑大部分主要货币急回，美汇指数一度回落1.02%，报99.86。美汇指数回落，反而有助美股反弹。道指周三显著下跌1153点后，随着市场对联储局加息担忧有所纾缓，周四裂口高开520点，其后曾辗转扩大升幅至672点，高见52266；美市收市，道指仍升613点或1.19%，报52208；标指升121点或1.66%，报7437点；纳指劲弹679点或2.78%，报25122；纳指100更厉害，升3.36%，报28106；费城半导体指数终于识得弹，喺啲内存股翻生之下，报复式反弹8.19%，报11302。

微软业绩理想，股价收市抽高15.5%，为表现最强道指成份股，市值单日增加4500亿美元，创股市之最；反观Meta收入预测逊色，加上上季现金流急降引发忧虑，股价急跌8%，连跌11个交易日，半个月市值蒸发两成。苹果公司周四收市后公布业绩，股价回吐1.4%，不过都系派成绩表嘅亚马逊则抽高3.9%。Nvidia及Tesla分别升2.7%和3.5%。内存股回勇，晶片股回稳，美光科技(Micron)及英特尔分别大升18.3%及11.4%，SK海力士及台积电ADR分别炒高17.5%及7.6%。美国10年期债息一度倒升9个基点，报4.712厘，对息口较敏感的2年期债息涨5.7个基点，至4.293厘。

短线回调压力大增

港股喺昨日期指结算日变动不大，恒指高开67点，虽然早段一度逼近二万六关，但其后升势回顺，最终收市升50点，报收25858，连升第四个交易日，成交额3048亿，尚算合格。不过市寛继续背驰，而短线RSI 2则持续第三个交易日处于90水平之上，意味短线回调压力大增。不过恒指已连续两个交易日企稳250日线之上收市，加上20日线已升穿50日线，发出第二个黄金交叉利好讯号。即使短线出现调整回踩，只要250日线即24588约25600水平，亦为大型头肩顶颈线位置守稳，港股有机会扭转中期调整跌势，只要回踩支持后，重上26000水平企稳，成功突破由1月高位28056延伸至今嘅下降轨顶部，及保持于由上月低位延伸之上升轨底部之上，则港股不仅于五穷六绝后七翻身，更有望展开另新升浪。不过，港股持续回升至25000水平之上，成交一直未能配合价量齐升，一旦已调整近月之AI内存股完成调整，再度吸引资金回流，或又出现资金流出老登股情况，有碍港股后市再向上突破。目前港股正处于一个重要好淡临界点，续后系新升浪展开，抑或反弹完成再继续调整浪，8月开局将揭盅。

古天后