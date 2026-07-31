Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI股大反弹 日韩传干预汇市 韩股曾升17% 海力士杠杆ETF暴升50% 

股市
更新时间：10:25 2026-07-31 HKT
发布时间：10:25 2026-07-31 HKT

承接美股隔晚反弹，加上日韩传干预汇市，两地股市今早均大幅上扬。韩国Kospi指数曾升17%，日经平均指数升逾半成；港股与AI相关的晶片、硬件及大模型股亦显著上升，智谱（2513）升逾26%。

微软飙逾15% 市值增近4500亿美元

AI股大反弹带动，最亮眼是美股巨头的微软暴升逾15%，创2008年10月以来最大涨幅，单日市值增加4497亿美元，则是美股有史以来最大的单日市值增长金额。

微软在第四财季Azure云业务收入大增43%，为2022年初以来最快增速。该公司又表示，2026年的资本支出计划维持不变。有分析相信，缓解了投资者对该公司在数据中心和晶片方面巨额支出的担忧。同一时间，闪迪、美光科技、AMD、英特尔等周四均交出双位数百分比的升幅。

海力士杠杆ETF曾高见103元升306%

来到亚洲市，韩国股市由本周初的暴跌行情中反弹，韩国Kospi指数大涨14%，创历史最大盘中涨幅。SK集团会长崔泰源罕见地直接购入公司股票，SK海力士股价一度飙升28%，三星电子一度上涨26%。

在港上市的SK海力士两倍杠杆ETF（7709）曾高见103元，大升306%，最新升逾50%；三星两倍杠杆ETF（7747）亦升40%。

韩国Kospi指数过去三个交易日累计下跌17%，NH Investment & Securities韩国股票主管Shawn Oh表示，韩股近期受去杠杆、削减仓位、强制平仓以及其他流动性因素影响，人工智能科技股加速抛售，这种行情现在可能正在趋于稳定。

SK会长崔泰源个人名义买入SK海力士

SK集团会长崔泰源在公开市场买入3620股SK海力士股票，按周四收市价计算，这些股票价值约48亿韩元。这是他首次以个人名义直接投资公司，在SK海力士股价大幅下跌后，市场普遍将此举解读为对公司长期发展前景的信心投票。

另外，据报韩国拟向主权基金注入140亿美元投资AI、数据中心及基础设施的战略投资，是南韩首次将该基金的投资范围扩大到包括国内资产。

港股智谱升24% MINIMAX升13%

港股AI概念股亦全面回暖，联想（992）升逾8%，中芯（981）升逾4%。智谱 （2513）升24%；MINIMAX （100） 升13%。长飞光纤光缆（6869）升9%。发盈喜的建滔积层板（1888）及建滔集团（148）分别升一成及近7%。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
01:22
尖沙咀伤人｜更多细节曝光 好友生日派对散场后 伤者Issac留下再饮出事
突发
18小时前
94岁胡枫急性胆管炎入ICU昏迷4日命悬一线 新抱陪拍片交代健康近况 医生：福大命大
94岁胡枫急性胆管炎入ICU昏迷4日命悬一线 新抱陪拍片交代健康近况 医生：福大命大
影视圈
13小时前
公屋长者住户厕所改用折门 保留原有木门变1物增储物空间？网民：佩服长者的心思
公屋长者厕所改用折门 保留木门变1物「再利用」方便退还 网民提醒一件事…
生活百科
2026-07-29 17:15 HKT
马浚伟上任集团副主席未够三个月股价升五成 自爆公司深圳园区收养流浪犬 呼吁爱护动物勿弃养。
马浚伟上任集团副主席未够三个月股价升五成 自爆公司深圳园区收养流浪犬 呼吁爱护动物勿弃养
影视圈
17小时前
台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？
01:09
台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？
社会
2026-07-30 09:46 HKT
一田开设首间24小时便利店YATA GO！开幕优惠猿田彦即磨咖啡低至$10 大卖日本零食饮品+米芝莲级辣油烧卖+水果沙冰
一田开设首间24小时便利店YATA go！开幕优惠猿田彦即磨咖啡低至$10 大卖日本零食饮品+米芝莲级辣油烧卖+水果沙冰
饮食
18小时前
熊本地震｜便利店杯面扫光惟一款无人问津 网民：震灾下更不敢试
熊本地震｜便利店杯面扫光惟一款无人问津 网民：震灾下更不敢试
即时国际
7小时前
日落下的彩虹丨45岁唐诗咏倒戈拍ViuTV剧 Day妈零违和网民赞贴地：好过马明开Filter
日落下的彩虹丨45岁唐诗咏倒戈拍ViuTV剧 Day妈零违和网民赞贴地：好过马明开Filter
影视圈
13小时前
中年好声音4｜周志康最终成绩网上流出？  网民叹「下场」复制刘威煌：冇佢决赛唔使睇
中年好声音4｜周志康最终成绩网上流出？  网民叹「下场」复制刘威煌：冇佢决赛唔使睇
影视圈
16小时前
尖沙咀伤人│男商人留医6日不治 警列谋杀再拘2人 累计9人被捕
尖沙咀伤人│男商人留医6日不治 警列谋杀再拘2人 累计9人被捕
突发
1小时前