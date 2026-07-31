恒指收市升25点 外围AI股反弹 智谱升逾14% 港股连升5日 专家料8月表现稍逊色｜港股收市

今年「五穷六绝七翻身」全数应验，恒指继5月和6月分别跌2.3%和9.1%后，7月强势反弹3003点或13.1%。港股今日先跌后回升，且受制于两万六关口，恒指曾挫最多235点，其后跟随亚太股市向上，终收报25884，升25点，大市成交额增至3282亿元。

恒指低开21点，报25837，之后跌幅扩大至235点后有承接，早段转升58，高见25917。午后窄幅争持且走势反复，终收报25884，升25点。国指收报8612点，跌32点，终步连升4日；科指收报4829点，转升25点。

一周计，恒指连升5日累升921点或3.7%；国指累升341点或4.1%，恒指和国指都是连升5周。科指累升199点或4.3%，连升两周。新东方（9901）累升17.7%，为本周表现最佳蓝筹股；老铺黄金（6181）累跌13.4%，为本周表现最差蓝筹股。

单计7月，恒指累升3003点或13.1%，国指累升1053点或13.9%，恒指和国指均止步连跌两个月；科指累计转升356点或8%。美团（3690）累升35%，为本周表现最佳蓝筹股；中芯国际（981）累跌29.3%，为本周表现最差蓝筹股。

外围AI股反弹，本地人工智能（AI）股省镜，智谱（2513）收报987.5元，升14.6%；MINIMAX（100）报230.6元，升13.2%，两股为表现最好的科指成份股。

晶片股同样造好，芯碁微装（9630）报276.2元，升20.6%；天数智芯（9903）报425.4元，升12.8%；ASMPT（522）报151.3元，升12%；中芯国际（981）报63.25元，升2%。

不过，ATMXJ个别发展，阿里巴巴（9988）收报117元，升4.7%；腾讯（700）报475.2元，升0.7%。京东（9618）报127.1元，跌1.2%；美团（3690）报92.5元，跌0.2%。小米（1810）推出两款增程SUV新车澎程系列，并开始接受预订，但消息无助股价，小米报28.78元，挫7.3%，为表现最差的三大指数成份股。

焦点股方面，汇控（005）出售360亿澳元澳洲贷款组合予黑石，曾高见168.9元，创新高，终收报168.2元，升2.2%。联想（992）报23.86元，升9.8%，为表现最好的国指成份股。本地近7年最大型的新股中际旭创（3308）次日挂牌反弹，报1028元，升7.1%。

Blue Water Capital首席投资官李泽铭估计，港股8月表现将较7月稍为逊色，因为7月升太多，主要受惠于外围市场波动，资金来港避险；近期资金流开始反转，资金或会流出外围股市；以及北水近日经常流出「止盈」。他认为，恒指短期支持位为25300，26000有阻力，有机会稍为升穿阻力位，又指不太期待本地业绩期，而内地最新制造业采购经理指数（PMI）创近５月个新低，令市场对内地推出救市政策的预期增加。

———

1200：港股今早好淡争持，恒指低开21点后，跌幅一度扩大至235点，其后好友反攻，指数一度倒升58点；中午收市则跌28点或0.11%，报25830点；成交额1,785.67亿元。科指半日升33点或0.7%，报4837点。

阿里升5.7% 澜起升一成

AI概念股反弹，联想（992）半日升7.6%，为表现最佳蓝筹。阿里巴巴（9988）升5.7%，报118.2元；智谱 （2513）升20%；MINIMAX （100） 升近13%。

中芯（981）及华虹（1347）分别升3%及3.8%；兆易创新（3986）升14.6%；天数智芯（9903）升13.5%；澜起科技（6809）升10%。

海力士杠杆ETF升近六成

韩股今日大幅反弹，SK海力士两倍杠杆ETF（7709）半日升逾59.7%，报40.5元；三星两倍杠杆ETF（7747）亦升44%。

发盈喜的建滔积层板（1888）及建滔集团（148）开市曾升15%，其后升幅大幅收窄，半日分别升3.4%及0.5%。长飞光纤光缆（6869）升9%。

其余重磅科技股，腾讯（700）升0.7%；美团（3690）跌近0.5%；发布新车的小米（1810）半日跌6.9%。

汇丰（005）今早再破顶，曾高见168.5元，中午收报166.7元升1.3%；渣打（2888）升1.9%，报235.4元。

———

0930：美伊双方攻击持续，而在巴勒斯坦，美国总统特朗普宣布哈马斯同意全面解除武装，以色列将撤军。另外，国务院副总理何立峰与美国财政部长贝森特举行视频通话，中方就近期美对华经贸限制措施表达严正关切。

美股周四反弹，道指收市升613点或1.19%，报52208点；标指升121点或1.66%，报7437点；纳指升679点或2.78%，报25122点；纳指100攀高3.36%，报28106点；反映中国概念股表现的金龙指数升1.05%，报6502点。

存储及晶片股升幅显著，闪迪飙升近26%，美光科技大涨逾18%，AMD升11%，英特尔涨逾11%。微软绩后大升逾15%，收报451.1美元，单日单日市值暴增加4500亿美元。Meta则跌近8%，该公司在监管申报文件中披露，已通过长期和短期协议，承诺了近7000亿美元的未来支出，涉及人工智能数据中心、云计算等领域。

传干预汇市 韩股反弹16%

韩国据报拟向主权财富基金注资约140亿美元，布局人工智能领域，同时有传正蕴酿救市措施，并据报干预汇市。韩国KOSPI指数今早反弹16%。

港股方面，恒指低开21点，报25837点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升2%；腾讯（700）跌约0.4%；美团（3690）跌2.8%；京东（9618）跌3.2%。

小米推新车 股价低开半成

小米（1810）发布两款新车，预售价25.99万元人民币起，今早低开5.6%，报29.3元。

AI概念股回暖，联想（992）、中芯（981）均升逾8%。智谱 （2513）及MINIMAX （100） 亦双双升近15%。长飞光纤光缆（6869）以1200万欧元收购长飞上海25%股权，股价升15%。

建滔系盈喜高开近15%

建滔系齐发盈喜，建滔积层板（1888）及建滔集团（148）齐齐高开近15%。建滔积层板预期截至6月底止上半年纯利将超过28亿元，较去年同期大幅增长超过200%。母企建滔集团则预期上半年纯利超过27亿元，按年上升约4%。

北水动向方面，周三净卖出港股85.71亿港元。腾讯控股(700)、兆易创新(3986)、中国海洋石油(883)分别获净买入10.12亿港元、3.81亿港元、3.31亿港元；盈富基金(2800)、中芯国际(981)、阿里巴巴(9988)分别遭净卖出19.72亿港元、12.73亿港元、11.22亿港元。