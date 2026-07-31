恒指半日跌28点 联想扬7% 智谱升20% 汇丰破顶曾见168.5元｜港股开市

港股今早好淡争持，恒指低开21点后，跌幅一度扩大至235点，其后好友反攻，指数一度倒升58点；中午收市则跌28点或0.11%，报25830点；成交额1,785.67亿元。科指半日升33点或0.7%，报4837点。

阿里升5.7% 澜起升一成

AI概念股反弹，联想（992）半日升7.6%，为表现最佳蓝筹。阿里巴巴（9988）升5.7%，报118.2元；智谱 （2513）升20%；MINIMAX （100） 升近13%。

中芯（981）及华虹（1347）分别升3%及3.8%；兆易创新（3986）升14.6%；天数智芯（9903）升13.5%；澜起科技（6809）升10%。

海力士杠杆ETF升近六成

韩股今日大幅反弹，SK海力士两倍杠杆ETF（7709）半日升逾59.7%，报40.5元；三星两倍杠杆ETF（7747）亦升44%。

发盈喜的建滔积层板（1888）及建滔集团（148）开市曾升15%，其后升幅大幅收窄，半日分别升3.4%及0.5%。长飞光纤光缆（6869）升9%。

其余重磅科技股，腾讯（700）升0.7%；美团（3690）跌近0.5%；发布新车的小米（1810）半日跌6.9%。

汇丰（005）今早再破顶，曾高见168.5元，中午收报166.7元升1.3%；渣打（2888）升1.9%，报235.4元。

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0930：美伊双方攻击持续，而在巴勒斯坦，美国总统特朗普宣布哈马斯同意全面解除武装，以色列将撤军。另外，国务院副总理何立峰与美国财政部长贝森特举行视频通话，中方就近期美对华经贸限制措施表达严正关切。

美股周四反弹，道指收市升613点或1.19%，报52208点；标指升121点或1.66%，报7437点；纳指升679点或2.78%，报25122点；纳指100攀高3.36%，报28106点；反映中国概念股表现的金龙指数升1.05%，报6502点。

存储及晶片股升幅显著，闪迪飙升近26%，美光科技大涨逾18%，AMD升11%，英特尔涨逾11%。微软绩后大升逾15%，收报451.1美元，单日单日市值暴增加4500亿美元。Meta则跌近8%，该公司在监管申报文件中披露，已通过长期和短期协议，承诺了近7000亿美元的未来支出，涉及人工智能数据中心、云计算等领域。

传干预汇市 韩股反弹16%

韩国据报拟向主权财富基金注资约140亿美元，布局人工智能领域，同时有传正蕴酿救市措施，并据报干预汇市。韩国KOSPI指数今早反弹16%。

港股方面，恒指低开21点，报25837点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升2%；腾讯（700）跌约0.4%；美团（3690）跌2.8%；京东（9618）跌3.2%。

小米推新车 股价低开半成

小米（1810）发布两款新车，预售价25.99万元人民币起，今早低开5.6%，报29.3元。

AI概念股回暖，联想（992）、中芯（981）均升逾8%。智谱 （2513）及MINIMAX （100） 亦双双升近15%。长飞光纤光缆（6869）以1200万欧元收购长飞上海25%股权，股价升15%。

建滔系盈喜高开近15%

建滔系齐发盈喜，建滔积层板（1888）及建滔集团（148）齐齐高开近15%。建滔积层板预期截至6月底止上半年纯利将超过28亿元，较去年同期大幅增长超过200%。母企建滔集团则预期上半年纯利超过27亿元，按年上升约4%。

北水动向方面，周三净卖出港股85.71亿港元。腾讯控股(700)、兆易创新(3986)、中国海洋石油(883)分别获净买入10.12亿港元、3.81亿港元、3.31亿港元；盈富基金(2800)、中芯国际(981)、阿里巴巴(9988)分别遭净卖出19.72亿港元、12.73亿港元、11.22亿港元。