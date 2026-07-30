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长和完成出售VodafoneThree持股 回笼455亿现金

股市
更新时间：22:03 2026-07-30 HKT
发布时间：22:03 2026-07-30 HKT

长和（001）宣布，旗下电讯集团CKHGT于英国电讯商VodafoneThree持有49%股权的交易经已完成，长和已收取43亿英镑（约454.7亿港元）现金。

长和早前宣布出售有关项目，并注销其持有VodafoneThree的49%股份。VodafoneThree由Vodafone英国与3英国于2025年合并成立，服务超过2,800万名客户，为英国最大的流动通讯营运商。

相关新闻：长和悉售英国VodafoneThree 49%持股 套现逾450亿 料下半年完成

长和指，过去30多年来，积极参与英国电讯基建的发展，助当地人与世界各地的亲友和商业伙伴保持联系。

霍建宁：对英国电讯发展引以自豪

长和副主席及CKHGT执行主席霍建宁表示，很荣幸能在英国电讯产业的发展历程中占一席位，长和从率先投资3G流动通讯，并为英国普罗大众引入划时代的流动宽频服务，以至促成VodafoneThree成立，成为英国领先的流动通讯营运商，一直引以自豪。

料为未来创造更多发展机会

霍建宁指，此项交易让其得以把于VodafoneThree的投资变现，为集团和股东带来实际回报，同时进一步巩固集团稳健的财务基础，为未来创造更多发展机会。

相关新闻：长和售英国电讯业务 去年完成合并变现离场 欧洲资产交易频繁 盘点近年大Deal

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