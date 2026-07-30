美股科技股回勇 纳指劲弹逾2% 微软绩优飙15% Meta插9%

美股三大指数显著反弹，道指升逾300点，纳指狂涨2.5%。两大明星科技股绩后走势各异，微软（MSFT）爆升15%，Meta（META）则急挫9%。

道指报51594点，升329点；标指报7408点，升92点；纳指报25048点，升606点或2.5%。

微软业绩好过预期，股价急升15%，上季微软核心云端业务Azure收入大增43%，整个财年收入亦突破1000亿美元。微软指出，维持今年资本开支预算，并预计明年进一步增长，反映相关AI需求强劲。

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至于Meta股价急跌9%，该集团盈利低过市场预期，其318亿美元的经营现金流，被资本开支削去大部分，令自由现金流只剩下7.8亿美元。

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其他明星股亦造好，亚马逊（AMZN）及SpaceX（SPCX）涨逾4%，特斯拉（TSLA）与Nvidia（NVDA）升3%。

美国次季GDP增1.5%低预期

另外，美国第二季GDP按季增长1.5%，低于市场预期的2.1%。次季个人消费支出（PCE）物价指数初值为5.1%；核心PCE物价指数初值为升3.4%，低过预期。

专家：市场前景仍乐观 企业盈利强劲

富国银行投资研究所资深全球市场策略师Sameer Samana表示，尽管市场短期波动，但美国股市前景仍然乐观，主要来自强劲的企业盈利、AI持续应用、经济具韧性，以及金融环境利好。