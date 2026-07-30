建滔系齐发盈喜 建板料半年纯利急增逾2倍 覆铜面板需求旺盛

建滔积层板（1888）发盈喜，预期截至6月底止上半年纯利将超过28亿元，较去年同期大幅增长超过200%。

集团表示，盈利大幅上升主要由于市场对覆铜面板及其上游物料，包括电子玻璃纤维纱、电子玻璃纤维布及铜箔持续供不应求，相关产品单价普遍明显上升，同时覆铜面板销量亦较去年同期录得增长，目前市场供不应求情况更趋严重。建滔积层板董事会相信，纯利增长同时源于集团强大且完善的垂直整合经营模式。

建滔集团纯利升4% 受覆铜面板业务带动

母企建滔集团（148）同日发盈喜，预期上半年纯利超过27亿元，按年上升约4%。集团表示，盈利增长主要受覆铜面板业务带动，分部利润按年大幅增长超过200%，惟集团投资业务分部于期内录得亏损约5亿元，部分抵销了覆铜面板业务的利润增幅。